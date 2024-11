Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın oynadığı dizi ve filmleri gündeme geldi

06 Kasım 2024 10:50 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 11:00

Bugün ABD seçimlerinde sonuç belli oldu. Trump'ın kızı olan Ivanka 1981 senesinde dünyaya gelirken ABD seçimleri ile beraber yeniden gündeme geldi. Birkaç projede yer alan ismin yer aldığı filmler de merak konusu oldu.

Instagram hesabında 7,6 milyon takipçisi bulunan Ivanka Trump, ABD seçimlerinde de görev alırken paylaşımları ile yeniden konuşuldu.

Jared Kushner ile evli olan ismin 3 çocuğu olurken kitapları da merak konusu oldu.

IVANKA TRUMP KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

30 Ekim 1981 tarihinde New York'ta doğan isim Amerika Bileşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kızıdır. 2009 senesinde Jared Kushner ile evlendi.

Arabella Rose Kushner, Joseph Frederick Kushner, Theodore James Kushner isimlerinde 3 çocuğu olan isim, Women Who Work: Rewriting the Rules for Success ve The Trump Card: Playing to Win in Work and Life isimlerinde kitaplar yazdı.

Trump Organizasyonu'nun başkan yardımcısı olarak görev aldı.

29 Mart 2017 - 20 Ocak 2021 tarihlerinde ABD Başkan danışmanı olarak görev yapan ismin annesi Ivana Trump, babası

Donald Trump.

IVANKA TRUMP DİZİLER VE FİLMLERİ

Trump'ın kızı UFC 299: O'Malley vs. Vera 2 (2024) , Born Rich (2003) ve Dedikoducu Kız (2007) projeleri ile tanınıyor.

EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Ivanka Trump 1981 senesinde dünyaya gelirken 2009 senesinde Jared Kushner ile evlendi.

Arabella Rose Kushner, Joseph Frederick Kushner, Theodore James Kushner adından 3 çocuğu var.