14°
Düşen hamsi fiyatları vatandaşı sevindirdi! "Çiğ çiğ yedim"

Ordu'da hamsi fiyatlarının 70 liraya kadar düşmesi vatandaşların yüzünü güldürdü. Fiyata sevinen bir vatandaş ise sevinçten çiğ hamsi yedi. Eylül ayında başlayan balık sezonu hamsi ve istavritte bollukla devam ediyor. Bolluğun etkisiyle hamsi balığının fiyatı düşerken vatandaş sevincini farkı şekillerdi gösterdi.

Düşen hamsi fiyatları vatandaşı sevindirdi!
Türkiye’de 1 Eylül’de başlayan balık avı sezonu, özellikle hamsi ve istavritte bollukla devam ediyor. Sezon başında kilogramı 300 liraya kadar çıkan hamsinin fiyatı, artan avlanma miktarıyla birlikte önce 100 liraya, ardından da bazı balıkçılarda 70 liraya kadar geriledi.

Hamsinin ucuzlamasıyla tezgahlar önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar, hamsinin tam mevsimi olduğunu belirterek bol bol tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Düşen hamsi fiyatları vatandaşı sevindirdi! "Çiğ çiğ yedim"

VATANDAŞ HAMSİYE DOYACAK

Balıkçı esnafı Faruk Arslantürk, vatandaşın daha fazla hamsi tüketebilmesi için fiyatları aşağı çektiklerini ifade ederek, "Şu anda Karadeniz’de hamside bolluk var. Talep çok güzel, diğer çeşitler az ama hamsi bol. İnsanlara cazip geliyor, 2 gün önce 100 liraydı, şimdi 70 lira. Artık 1 kilo yerine 1,5 kilo alan var" dedi.

Düşen hamsi fiyatları vatandaşı sevindirdi! "Çiğ çiğ yedim"

"SEVİNÇTEN ÇİĞ YEDİM"

Hamsi fiyatlarının düşmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Enver Sağlam adlı vatandaş, "Ara sıra çiğ hamsi yerim ama bu kez sevinçten tezgahtan çiğ aldım. İnsanlar fırsat buldukça yesin, diğer sebze ve meyveleri nasıl çiğ yiyorsak bunu da yemek lazım" diye konuştu.

Düşen hamsi fiyatları vatandaşı sevindirdi! "Çiğ çiğ yedim"

EN UYGUN ZAMANI

Vatandaşlardan Nurten Yılmaz her hafta düzenli olarak hamsi tükettiklerini belirtirken, Bahtiyar Kaymak ise hamsinin şu anda en uygun fiyatlarda olduğunu, bundan daha aşağıya düşmeyeceğini ve her gün tüketmeye devam ettiklerini söyledi.

Düşen hamsi fiyatları vatandaşı sevindirdi! "Çiğ çiğ yedim"
