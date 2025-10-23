Faiz düşerse altın düşer mi, yükselir mi? Karar bugün açıklanacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bugün TCMB tarafından açıklanacak olan faiz kararı sonrasında gözler altının durumuna çevrilecek. Faiz düşerse altın yükselir mi merakla bekleniyor.
Faiz indirimi olduğunda mevduat ve tahvil gibi faiz getirili yatırımların kazancı azalır. Yatırımcılar yüksek kazanç arayışına girerken altın güvenli liman olarak görülüyor. Bu nedenle de faiz indirimi sonrası altın fiyatlarında yükseliş görülebiliyor.
Faiz oranları yüksek olduğunda yatırım araçlarına dikkat edilir. Ülkemizde faiz oranları düştüğünde genelde döviz kuru yükseliyor. Dolar/TL’nin artması, doğrudan gram altın fiyatını yukarı taşır. Çünkü gram altın fiyatı, ons altın × dolar/TL kuru formülüyle hesaplanır.
TCMB tarafından faiz indirimi olması durumunda mevduat ve tahvil yatırımların getirisi düşüyor. Bu nednele değerini koruyan varlıklara önem artar. Altına talebin artması ile ons ve gram altının fiyatını yükseltir.