 Sumru Tarhan

Faiz düşerse altın düşer mi, yükselir mi? Karar bugün açıklanacak

Faiz indirimi olursa altın düşer mi yükselir mi merakla beklenirken bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında aldığı faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

Faiz düşerse altın düşer mi, yükselir mi? Karar bugün açıklanacak
23.10.2025
23.10.2025
Bugün tarafından açıklanacak olan sonrasında gözler altının durumuna çevrilecek. Faiz düşerse altın yükselir mi merakla bekleniyor.

FAİZ DÜŞERSE ALTIN DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

olduğunda mevduat ve tahvil gibi faiz getirili yatırımların kazancı azalır. Yatırımcılar yüksek kazanç arayışına girerken altın olarak görülüyor. Bu nedenle de faiz indirimi sonrası altın fiyatlarında yükseliş görülebiliyor.

Faiz düşerse altın düşer mi, yükselir mi? Karar bugün açıklanacak

FAİZ İNDİRİMİ OLURSA ALTIN NE OLUR?

Faiz oranları yüksek olduğunda yatırım araçlarına dikkat edilir. Ülkemizde faiz oranları düştüğünde genelde döviz kuru yükseliyor. Dolar/TL’nin artması, doğrudan gram altın fiyatını yukarı taşır. Çünkü gram altın fiyatı, ons altın × dolar/TL kuru formülüyle hesaplanır.

Faiz düşerse altın düşer mi, yükselir mi? Karar bugün açıklanacak

FAİZ İNDİRİMİ OLURSA ALTIN ARTAR MI, DÜŞER Mİ?

TCMB tarafından faiz indirimi olması durumunda mevduat ve tahvil yatırımların getirisi düşüyor. Bu nednele değerini koruyan varlıklara önem artar. Altına talebin artması ile ons ve gram altının fiyatını yükseltir.

Altın almak için bu rakamı bekleyin! İslam Memiş yatırımcılara tüyo
