Faiz düşerse altın düşer mi, yükselir mi? Karar bugün açıklanacak

Bugün TCMB tarafından açıklanacak olan faiz kararı sonrasında gözler altının durumuna çevrilecek. Faiz düşerse altın yükselir mi merakla bekleniyor.

FAİZ DÜŞERSE ALTIN DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Faiz indirimi olduğunda mevduat ve tahvil gibi faiz getirili yatırımların kazancı azalır. Yatırımcılar yüksek kazanç arayışına girerken altın güvenli liman olarak görülüyor. Bu nedenle de faiz indirimi sonrası altın fiyatlarında yükseliş görülebiliyor.

FAİZ İNDİRİMİ OLURSA ALTIN NE OLUR?

Faiz oranları yüksek olduğunda yatırım araçlarına dikkat edilir. Ülkemizde faiz oranları düştüğünde genelde döviz kuru yükseliyor. Dolar/TL’nin artması, doğrudan gram altın fiyatını yukarı taşır. Çünkü gram altın fiyatı, ons altın × dolar/TL kuru formülüyle hesaplanır.

FAİZ İNDİRİMİ OLURSA ALTIN ARTAR MI, DÜŞER Mİ?

TCMB tarafından faiz indirimi olması durumunda mevduat ve tahvil yatırımların getirisi düşüyor. Bu nednele değerini koruyan varlıklara önem artar. Altına talebin artması ile ons ve gram altının fiyatını yükseltir.