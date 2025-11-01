Faruk Fatih Özer öldü mü, neden? Ölü bulundu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tek kişilik odasında ölü bulundu.
Thodex'in kurucusu olarak tanınan isim Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tek kişilik odasında ölü bulunurken intihar olup olmadığı konusunda soruşturma başladı.
2017 senesinde Thodex adlı platform üzerinden 2 milyar doların üzerinde yatırımcı parasının kaybolduğu iddialarıyla gündeme gelen isim, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalıyordu.