Faruk Fatih Özer öldü mü, neden? Ölü bulundu

Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tek kişilik odasında ölü bulundu.

FARUK FATİH ÖZER ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Thodex'in kurucusu olarak tanınan isim Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tek kişilik odasında ölü bulunurken intihar olup olmadığı konusunda soruşturma başladı.

FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

2017 senesinde Thodex adlı platform üzerinden 2 milyar doların üzerinde yatırımcı parasının kaybolduğu iddialarıyla gündeme gelen isim, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalıyordu.