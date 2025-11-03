Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
18°
 Sumru Tarhan

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne oldu? FB BJK maçı önemli dakikalar ve skor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Fenerbahçe Beşiktaş maçındaki önemli dakikalar dikkat çekti. Fenerbahçe Beşiktaş maçı kaç kaç bitti merak edilirken maç sonucu da belli oldu. Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü derbide Beşiktaş'ı 3-2 yenmeyi başardı.

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne oldu? FB BJK maçı önemli dakikalar ve skor
Tüm 'nin heyecanla takip ettiği maçı ne oldu araştırılırken maç sonucu taraftarın gündemine yerleşti. 'in 11. haftasında oynanan maçın sonucu 3-2 oldu.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE OLDU?

Dün akşam oynanan karşılaşmada Fenerbahçe 3-2'lik skorla galip ayrıldı. 26. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Orkun Kökçü, kendi yarı sahasının ortasında Alvarez ile girdiği mücadelenin ardından sarı kart gördü. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

83. dakikada sarı lacivertli ekip öne geçerken Emirhan Topçu'nun uzaklaştırmak istediği topa Duran, yatarak müdahale etti. Kolombiyalı santrfor tekrar önüne düşen topa yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun sağından ağlara gönderdi

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne oldu? FB BJK maçı önemli dakikalar ve skor

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü derbide Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Karşılaşmanın 5. dakikasında BJK öne geçerken Sol kanattan Cerny'nin ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Toure, boş pozisyonda kafayla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu. 22. dakikada siyah-beyazlı takım farkı 2'ye çıkarmayı başarırken sonrasında geriye düştü.

