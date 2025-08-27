Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile karşılaşacak

Bugün Fenerbahçe ile Benfica arasında 8. resmi maç oynanırken sarı lacivertli ekip rakibini yenerse 16 sezon sonra lig aşamasına katılma hakkı kazanacak. Heyecanla beklenen Fenerbahçe Avrupa maçı bugün televizyon ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam Benfica'ya konuk olacak olan Fenerbahçe'nin maçı canlı olarak ekranlara gelecek. Müsabaka bugün TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak. Estadio de Luz'da oynanacak olan karşılaşmanın hakemi Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic olurken yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic yapacak. Sarı lacivertli ekip bugün rakibini yenmesi halinde 16 sezon sonra lig aşamasına katılma hakkı kazanacak.

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇ KADROSU

Bugün 22.00'de oynanacak olan FB - Benfica maçı için bekleyiş sürerken FB maç kamp kadrosu da duyuruldu. İşte kadroda yer alan futbolcular listesi:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.