Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kaç maçı var? Fenerbahçe kalan maçları

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Almanya'nın Stuttgart temsilcisini 1-0 yendi. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kalan karşılaşmaları merak edilmeye başlandı.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kaç maçı var? Fenerbahçe kalan maçları
Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleye dengeli bir performansla başlayan , hızlı ataklarla pozisyon üretmeye çalıştı.

Bulduğu birkaç fırsatı değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, 31. dakikada Milan Skriniar'ın yerde düşmesiyle penaltı elde etti.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kaç maçı var? Fenerbahçe kalan maçları

34. dakikada 'nun penaltı vuruşuyla öne geçen Fenerbahçe, maç sonuna dek skoru muhafaza ederek sahadan galip çıktı.

Kerem, 'nde takımının attığı 4 golün 3’üne katkı sağladı.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 6’ya çıkardı.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kaç maçı var? Fenerbahçe kalan maçları

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KAÇ MAÇ OYNAYACAK?

Dinamo Zagreb mağlubiyetinin ardından Nice ve Stuttgart maçlarından zaferle ayrılan Fenerbahçe’nin geri kalan karşılaşmaları ise araştırma konusu haline geldi.

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin kalan maçları ve takvimleri ise şöyle:

6 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Viktoria Plzen-Fenerbahçe

27 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-

11 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Brann-Fenerbahçe

22 Ocak 2026 Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Aston Villa

29 Ocak 2026 Perşembe TSİ 23.00: FCSB-Fenerbahçe

Sıkça Sorulan Sorular

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde kaç puana yükseldi?
Sarı-lacivertliler, Stuttgart galibiyetiyle puanını 6’ya çıkardı.
