Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kaç maçı var? Fenerbahçe kalan maçları

Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleye dengeli bir performansla başlayan Fenerbahçe, hızlı ataklarla pozisyon üretmeye çalıştı.

Bulduğu birkaç fırsatı değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, 31. dakikada Milan Skriniar'ın yerde düşmesiyle penaltı elde etti.

34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı vuruşuyla öne geçen Fenerbahçe, maç sonuna dek skoru muhafaza ederek sahadan galip çıktı.

Kerem, UEFA Avrupa Ligi'nde takımının attığı 4 golün 3’üne katkı sağladı.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 6’ya çıkardı.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KAÇ MAÇ OYNAYACAK?

Dinamo Zagreb mağlubiyetinin ardından Nice ve Stuttgart maçlarından zaferle ayrılan Fenerbahçe’nin geri kalan karşılaşmaları ise araştırma konusu haline geldi.

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin kalan maçları ve takvimleri ise şöyle:

6 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Viktoria Plzen-Fenerbahçe

27 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Ferencvaros

11 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Brann-Fenerbahçe

22 Ocak 2026 Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Aston Villa

29 Ocak 2026 Perşembe TSİ 23.00: FCSB-Fenerbahçe