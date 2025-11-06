Menü Kapat
Hava Durumu
17°
Fenerbahçe Viktoria Plzen maçını hangi kanal veriyor? Şifresiz yayınlandığı kanal belli oldu

Fenerbahçe Viktoria Plzen maçını şifresiz canlı veren kanallar belli oldu. Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı lacivertli ekip bu akşam rakibinin evine konuk olacak. Heyecanla beklenen Fenerbahçe maçını canlı ve şifresiz olarak izlemek isteyenler ise hangi kanalda yayınlanıyor araştırmasına başladı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 09:15
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 09:15

, 'nin dördüncü haftasında yarın deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile mücadele edecek. Nefes kesen maça saatler kala Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar da netleşti.

FENERBAHÇE VİKTORİA PLZEN ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında bugün oynanacak olan müsabaka için bekleyiş sürerken karşılaşma ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Avrupa maçını şifresiz olarak izlemek isteyenler TRT 1 kanalından canlı olarak takip edebilecek.

FENERBAHÇE VİKTORİA PLZEN MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Mesta Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak olan maça kısa süre kaldı. Nefes kesen maç için bekleyiş sürerken karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal da netleşti. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynayacağı Viktoria Plzen müsabakası TRT 1 kanalında şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE VİKTORİA PLZEN MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?

Hollandalı hakem Allard Lindhout hakem olarak belirlenirken yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder yapacak. Heyecanla beklenen karşılaşmada 4. hakem Jannick Van Der Laan olacak. Bu akşam 23.00'te oynanacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarında şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

UEFA Avrupa Ligi'ne deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1'lik skorla mağlup başlayan Fenerbahçe, ardından sahasında sırasıyla oynadığı Nice ve Stuttgart müsabakalarını kazandı. Bu akşam eksiksiz kadro ile sahaya çıkacak olan FB maçı TRT 1 kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.

