Fenerbahçe Viktoria Plzen maçını hangi kanal veriyor? Şifresiz yayınlandığı kanal belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile mücadele edecek. Nefes kesen maça saatler kala Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar da netleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında bugün oynanacak olan müsabaka için bekleyiş sürerken karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Mesta Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak olan maça kısa süre kaldı. Nefes kesen maç için bekleyiş sürerken karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal da netleşti. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynayacağı Viktoria Plzen müsabakası TRT 1 kanalında şifresiz olarak yayınlanacak.

Hollandalı hakem Allard Lindhout hakem olarak belirlenirken yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder yapacak. Heyecanla beklenen karşılaşmada 4. hakem Jannick Van Der Laan olacak. Bu akşam 23.00'te oynanacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarında şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.

UEFA Avrupa Ligi'ne deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1'lik skorla mağlup başlayan Fenerbahçe, ardından sahasında sırasıyla oynadığı Nice ve Stuttgart müsabakalarını kazandı. Bu akşam eksiksiz kadro ile sahaya çıkacak olan FB maçı TRT 1 kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.