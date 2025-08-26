Fenerbahçe’nin maçı nereden izlenir? Benfica Fenerbahçe maçı şifreli mi?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile karşı karşıya geliyor.

Sarı-lacivertliler, gruplara kalmak için deplasmanda galibiyet şansı arayacak.

Fenerbahçe, Benfica maçı, 27 Ağustos Çarşamba günü Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak.

BENFİCA FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

Öte yandan karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ve şifreli mi şifresiz mi yayınlanacağı ise merak ediliyor.

Benfica'nın ev sahipliğinde Işık Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

Taraftar, bu önemli maçı şifresiz olarak canlı yayından takip edebilecek.