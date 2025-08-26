Menü Kapat
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Fenerbahçe’nin maçı nereden izlenir? Benfica Fenerbahçe maçı şifreli mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, Benfica ile deplasmanda karşılaşıyor. Mücadelenin şifreli mi olacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı ise merak ediyor.

Fenerbahçe’nin maçı nereden izlenir? Benfica Fenerbahçe maçı şifreli mi?
, UEFA turunda ile karşı karşıya geliyor.

Sarı-lacivertliler, gruplara kalmak için deplasmanda galibiyet şansı arayacak.

Fenerbahçe, Benfica maçı, 27 Ağustos Çarşamba günü Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak.

Fenerbahçe’nin maçı nereden izlenir? Benfica Fenerbahçe maçı şifreli mi?

BENFİCA FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

Öte yandan karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ve şifreli mi şifresiz mi yayınlanacağı ise merak ediliyor.

Benfica'nın ev sahipliğinde Işık Stadyumu'nda oynanacak mücadele ekranlarında yayınlanacak.

Taraftar, bu önemli maçı şifresiz olarak canlı yayından takip edebilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Fenerbahçe nasıl tur atlar?
Türkiye'de oynanan ilk maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Fenerbahçe'nin tur atlaması için herhangi bir galibiyet alması yeterli.
