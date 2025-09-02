Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Filenin Sultanları ABD'yi yenerse kiminle eşleşecek? Dünya Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı

3 Eylül günü oynanacak olan Hollanda- Japonya maçı sonrasında rakibimizi yenmemiz durumunda yarı finalde eşleşeceğimiz takım belli olacak. Türkiye 4 Eylül günü ABD ile karşı karşıya gelirken yarı final şansı için mücadele edecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Filenin Sultanları ABD'yi yenerse kiminle eşleşecek? Dünya Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 15:10

A Milli Kadın Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadelesine devam ederken Slovenya'yı yenmesi sonrasında çeyrek finale adını yazdırdı. ile çeyrek finalde mücadele etmesinin ardından süreç belli olacak.

FİLENİN SULTANLARI ABD'Yİ YENERSE KİMİNLE EŞLEŞECEK?

Dünya Şampiyonası'nda , ABD'yi çeyrek finalde yenerse Hollanda- Japonya maçının galibi ile 6 Eylül'de maçların eşleşirken diğer yarı final eşleşmeleri İtalya-Polonya galibi ile Brezilya-Fransa galibi ile olacak. Türkiye, rakibini yenmesi durumunda 6 Eylül'de yarı finalde mücadele ederken yenilmesi durumunda yarı final şansını kaybedecek.

Filenin Sultanları ABD'yi yenerse kiminle eşleşecek? Dünya Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı

DÜNYA ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Dünyanın her yerinden takip edilen organizasyonda Hollanda- Japonya, Türkiye-ABD, İtalya- Polonya ve Brezilya-Fransa müsabakaları oynanacak. Maçlar 3-4 Eylül aralığında oynanırken maçların galip olanlarına göre yarı finaller 6 Eylül'de oynanacak. Üçüncülük ve final maçları ise 7 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

Filenin Sultanları ABD'yi yenerse kiminle eşleşecek? Dünya Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı

TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Dünya Şampiyonası'nda serüven devam ederken Filenin Sultanları, ABD ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka 4 Eylül günü oynanırken rakibini yenmesi durumunda Türkiye, yarı finalde yarışacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, ABD maçı öncesinde "Onlara çok saygı duyuyoruz. ABD, gerçekten çok güçlü. İnanılmaz oyuncuları var. Bu sezon geçmişe kıyasla çok değiştiler ama biz onları yenebileceğimizi biliyoruz. Bundan eminiz. Bazı noktalarda daha iyi çalışmamız gerekiyor ama kazanabiliriz." ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Filenin Sultanları çeyrek finale yükseldi mi? Türkiye Slovenya maç sonucu belli oldu!
ETİKETLER
#Voleybol
#Türkiye
#abd
#çeyrek final
#yarı final
#Fivb Dünya Şampiyonası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.