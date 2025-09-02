Filenin Sultanları ABD'yi yenerse kiminle eşleşecek? Dünya Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadelesine devam ederken Slovenya'yı yenmesi sonrasında çeyrek finale adını yazdırdı. ABD ile çeyrek finalde mücadele etmesinin ardından süreç belli olacak.

FİLENİN SULTANLARI ABD'Yİ YENERSE KİMİNLE EŞLEŞECEK?

Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, ABD'yi çeyrek finalde yenerse Hollanda- Japonya maçının galibi ile 6 Eylül'de yarı final maçların eşleşirken diğer yarı final eşleşmeleri İtalya-Polonya galibi ile Brezilya-Fransa galibi ile olacak. Türkiye, rakibini yenmesi durumunda 6 Eylül'de yarı finalde mücadele ederken yenilmesi durumunda yarı final şansını kaybedecek.

DÜNYA ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Dünyanın her yerinden takip edilen organizasyonda Hollanda- Japonya, Türkiye-ABD, İtalya- Polonya ve Brezilya-Fransa müsabakaları oynanacak. Maçlar 3-4 Eylül aralığında oynanırken maçların galip olanlarına göre yarı finaller 6 Eylül'de oynanacak. Üçüncülük ve final maçları ise 7 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Dünya Şampiyonası'nda serüven devam ederken Filenin Sultanları, ABD ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka 4 Eylül günü oynanırken rakibini yenmesi durumunda Türkiye, yarı finalde yarışacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, ABD maçı öncesinde "Onlara çok saygı duyuyoruz. ABD, gerçekten çok güçlü. İnanılmaz oyuncuları var. Bu sezon geçmişe kıyasla çok değiştiler ama biz onları yenebileceğimizi biliyoruz. Bundan eminiz. Bazı noktalarda daha iyi çalışmamız gerekiyor ama kazanabiliriz." ifadelerini kullandı.