Galatasaray Trabzonspor hakemi Cihan Aydın’ın Galatasaray karnesi! Yönettiği maçlar ve istatistikleri

Süper Lig'de 1 Kasım tarihinde oynanacak olan Galatasaray Trabzonspor derbisini hakemi belli oldu. Cihan Aydın'ın Trabzonspor ve Galatasaray karnesini ise sizler için derledik.

CİHAN AYDIN GALATASARAY KARNESİ

14.05.2025 – Trabzonspor 0:3 Galatasaray (Türkiye Kupası Final)

02.04.2025 – Fenerbahçe 1:2 Galatasaray (Türkiye Kupası Çeyrek Final)

02.03.2025 – Kasımpaşa 3:3 Galatasaray (Süper Lig 26. Hafta)

17.01.2025 – Hatayspor 1:1 Galatasaray (Süper Lig 20. Hafta)

17.09.2024 – Galatasaray 3:1 Gaziantep (Süper Lig 3. Hafta)

15.04.2024 – Alanyaspor 0:4 Galatasaray (Süper Lig 32. Hafta)

10.02.2024 – Galatasaray 2:0 Başakşehir (Süper Lig 25. Hafta)

16.09.2023 – Galatasaray 4:2 Samsunspor (Süper Lig 5. Hafta)

01.02.2023 – Galatasaray 3:2 Ümraniyespor (Süper Lig 22. Hafta)

08.11.2022 – Galatasaray 2:1 Ofspor (Türkiye Kupası 4. Tur)

CİHAN AYDIN TRABZONSPOR KARNESİ

18.08.2025 – Kasımpaşa 0:1 Trabzonspor (Süper Lig 2. Hafta)

14.05.2025 – Trabzonspor 0:3 Galatasaray (Türkiye Kupası Final)

24.04.2025 – Trabzonspor 2:0 Göztepe (Türkiye Kupası Yarı Final)

15.02.2025 – Beşiktaş 2:1 Trabzonspor (Süper Lig 24. Hafta)

12.01.2025 – Trabzonspor 5:0 Antalyaspor (Süper Lig 19. Hafta)

26.10.2024 – Göztepe 2:1 Trabzonspor (Süper Lig 10. Hafta)

11.08.2024 – Sivasspor 0:0 Trabzonspor (Süper Lig 1. Hafta)

08.05.2024 – Karagümrük 0:4 Trabzonspor (Türkiye Kupası Yarı Final Rövanş)

11.01.2024 – Trabzonspor 2:1 Samsunspor (Süper Lig 16. Hafta)

10.11.2023 – Trabzonspor 2:1 Konyaspor (Süper Lig 12. Hafta)

29.04.2023 – Konyaspor 2:1 Trabzonspor (Süper Lig 32. Hafta)

CİHAN AYDIN'IN YÖNETTİĞİ MAÇLAR VE İSTATİSTİKLERİ

Aydın'ın bu sezon Süper Lig'de yönettiği maçlar ve skorları şöyle:

18.08.2025 – Kasımpaşa 0:1 Trabzonspor (Süper Lig 2. Hafta)

30.08.2025 – Antalyaspor 1:2 Karagümrük (Süper Lig 4. Hafta)

17.09.2025 – Fenerbahçe 2:2 Alanyaspor (Süper Lig 1. Hafta)

05.10.2025 – Göztepe 1:0 Başakşehir (Süper Lig 8. Hafta)

20.10.2025 – Eyüpspor 2:0 Kasımpaşa (Süper Lig 9. Hafta)

27.10.2025 – Samsunspor 1:1 Ç. Rizespor (Süper Lig 10. Hafta)