Galatasaray Trabzonspor hakemi Cihan Aydın’ın Galatasaray karnesi! Yönettiği maçlar ve istatistikleri

Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray Trabzonspor maçına kısa süre kaldı. Heyecanla beklenen maç için bekleyiş sürerken hakemi kim merak ediliyordu. TFF bugün haftanın maçlarının hakemlerini duyurdu.

Galatasaray Trabzonspor hakemi Cihan Aydın’ın Galatasaray karnesi! Yönettiği maçlar ve istatistikleri
'de 1 Kasım tarihinde oynanacak olan derbisini hakemi belli oldu. 'ın Trabzonspor ve Galatasaray karnesini ise sizler için derledik.

CİHAN AYDIN GALATASARAY KARNESİ

14.05.2025 – Trabzonspor 0:3 Galatasaray (Türkiye Kupası Final)
02.04.2025 – Fenerbahçe 1:2 Galatasaray (Türkiye Kupası Çeyrek Final)
02.03.2025 – Kasımpaşa 3:3 Galatasaray (Süper Lig 26. Hafta)
17.01.2025 – Hatayspor 1:1 Galatasaray (Süper Lig 20. Hafta)
17.09.2024 – Galatasaray 3:1 Gaziantep (Süper Lig 3. Hafta)
15.04.2024 – Alanyaspor 0:4 Galatasaray (Süper Lig 32. Hafta)
10.02.2024 – Galatasaray 2:0 Başakşehir (Süper Lig 25. Hafta)
16.09.2023 – Galatasaray 4:2 Samsunspor (Süper Lig 5. Hafta)
01.02.2023 – Galatasaray 3:2 Ümraniyespor (Süper Lig 22. Hafta)
08.11.2022 – Galatasaray 2:1 Ofspor (Türkiye Kupası 4. Tur)

Galatasaray Trabzonspor hakemi Cihan Aydın’ın Galatasaray karnesi! Yönettiği maçlar ve istatistikleri

CİHAN AYDIN TRABZONSPOR KARNESİ

18.08.2025 – Kasımpaşa 0:1 Trabzonspor (Süper Lig 2. Hafta)
14.05.2025 – Trabzonspor 0:3 Galatasaray (Türkiye Kupası Final)
24.04.2025 – Trabzonspor 2:0 Göztepe (Türkiye Kupası Yarı Final)
15.02.2025 – Beşiktaş 2:1 Trabzonspor (Süper Lig 24. Hafta)
12.01.2025 – Trabzonspor 5:0 Antalyaspor (Süper Lig 19. Hafta)
26.10.2024 – Göztepe 2:1 Trabzonspor (Süper Lig 10. Hafta)
11.08.2024 – Sivasspor 0:0 Trabzonspor (Süper Lig 1. Hafta)
08.05.2024 – Karagümrük 0:4 Trabzonspor (Türkiye Kupası Yarı Final Rövanş)
11.01.2024 – Trabzonspor 2:1 Samsunspor (Süper Lig 16. Hafta)
10.11.2023 – Trabzonspor 2:1 Konyaspor (Süper Lig 12. Hafta)
29.04.2023 – Konyaspor 2:1 Trabzonspor (Süper Lig 32. Hafta)

Galatasaray Trabzonspor hakemi Cihan Aydın’ın Galatasaray karnesi! Yönettiği maçlar ve istatistikleri

CİHAN AYDIN'IN YÖNETTİĞİ MAÇLAR VE İSTATİSTİKLERİ

Aydın'ın bu sezon Süper Lig'de yönettiği maçlar ve skorları şöyle:

18.08.2025 – Kasımpaşa 0:1 Trabzonspor (Süper Lig 2. Hafta)
30.08.2025 – Antalyaspor 1:2 Karagümrük (Süper Lig 4. Hafta)
17.09.2025 – Fenerbahçe 2:2 Alanyaspor (Süper Lig 1. Hafta)
05.10.2025 – Göztepe 1:0 Başakşehir (Süper Lig 8. Hafta)
20.10.2025 – Eyüpspor 2:0 Kasımpaşa (Süper Lig 9. Hafta)
27.10.2025 – Samsunspor 1:1 Ç. Rizespor (Süper Lig 10. Hafta)

