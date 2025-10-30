Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Galatasaray Trabzonspor maç bilet fiyatları 2025! Biletler öncelikli satışta

Heyecanla beklenen Galatasaray Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı mı merak edilirken maça gidecek olanlar maç bilet fiyatlarını da araştırmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Trabzonspor maç bilet fiyatları 2025! Biletler öncelikli satışta
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 10:19

Trendyol 11. hafta maçında, 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan maçı için bekleyiş sürüyor.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇ BİLETİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray ile Trabzonspor 11. haftada karşı karşıya gelecekler. Nefes kesen maçın biletleri öncelikli satışa çıktı. "Maçın biletleri 29 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 30 Ekim Perşembe günü saat 14.00’te GS logolu Passo Taraftar Kart kartlara, passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır." açıklaması ile satışa çıkacağı saat duyuruldu.

Galatasaray Trabzonspor maç bilet fiyatları 2025! Biletler öncelikli satışta

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇ BİLET FİYATLARI 2025

"GS logolu Passo Taraftar kartlara, passo uygulaması ve passo.com.tr 30 Ekim Perşembe günü saat 14.00’ten itibaren adresinden satışa sunulacaktır." sözleri ile duyurulan bilet satış tarihi ile beraber fiyatlar da belli oldu.

Premium - ₺40.000,00
Delux - ₺38.000,00
Lux - ₺36.000,00
Classic - ₺34.000,00
1. Kategori - ₺22.500,00
2. Kategori - ₺20.000,00
3. Kategori - ₺17.000,00
4. Kategori - ₺16.000,00
5. Kategori - ₺14.000,00
6. Kategori - ₺10.000,00
7. Kategori - ₺9.000,00
8. Kategori - ₺7.500,00
9. Kategori - ₺6.000,00
10. Kategori - ₺1.950,00
11. Kategori - ₺1.750,00

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor? 3. eleme turu karşılaşmaları başladı
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#trabzonspor
#süper lig
#Maç Biletleri
#Maç Fiyatları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.