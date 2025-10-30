Galatasaray Trabzonspor maç bilet fiyatları 2025! Biletler öncelikli satışta

Trendyol Süper Lig 11. hafta maçında, 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan Trabzonspor Galatasaray maçı için bekleyiş sürüyor.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇ BİLETİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray ile Trabzonspor 11. haftada karşı karşıya gelecekler. Nefes kesen maçın biletleri öncelikli satışa çıktı. "Maçın biletleri 29 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 30 Ekim Perşembe günü saat 14.00’te GS logolu Passo Taraftar Kart kartlara, passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır." açıklaması ile satışa çıkacağı saat duyuruldu.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇ BİLET FİYATLARI 2025

"GS logolu Passo Taraftar kartlara, passo uygulaması ve passo.com.tr 30 Ekim Perşembe günü saat 14.00’ten itibaren adresinden satışa sunulacaktır." sözleri ile duyurulan bilet satış tarihi ile beraber fiyatlar da belli oldu.

Premium - ₺40.000,00

Delux - ₺38.000,00

Lux - ₺36.000,00

Classic - ₺34.000,00

1. Kategori - ₺22.500,00

2. Kategori - ₺20.000,00

3. Kategori - ₺17.000,00

4. Kategori - ₺16.000,00

5. Kategori - ₺14.000,00

6. Kategori - ₺10.000,00

7. Kategori - ₺9.000,00

8. Kategori - ₺7.500,00

9. Kategori - ₺6.000,00

10. Kategori - ₺1.950,00

11. Kategori - ₺1.750,00