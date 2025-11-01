Galatasaray Trabzonspor maçını kim anlatıyor, spikeri kim? GS TS derbisini anlatan spiker

Kategoriler
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan GS TS derbisi için bekleyiş devam ediyor. Galatasaray Trabzonspor maçını kim anlatıyor merak edildi.
RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın olurken spikeri Ali Okancı olacak. Okancı, maçın her dakikasını anlık olarak seyircilere aktarırken maçın önemli dakikalarına da dikkat çekecek.
Bu akşam oynanacak olan nefes kesen mücadeleyi Ali Okancı anlatacak. Maçın her anını bizlere aktaracak olan isim birçok maçta spikerlik yaptı.
1978 yılında doğan isim çeşitli maçlarda spikerlik görevini üstlendi. Başarılı anlatımı ile adından söz ettiren isim birçok maçta spikerlik yaptı. Bu akşamki GS TS maçının da spikerliğini üstleniyor.