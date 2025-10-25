Galatasaray’da kimler eksik? Göztepe maçı muhtemel 11’i ve kadro durumu

Süper Lig'de oynadığı 9 müsabakada 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Galatasaray, ligin 10. haftasında Göztepe ile kozlarını paylaşacak.

Karşılaşma öncesinde Galatasaray’daki eksik oyuncular ve muhtemel 11 de şekillendi.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇINDA KİMLER YOK?

İstanbul'un sarı-kırmızılı temsilcisinde, Göztepe maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.

Galatasaray’da Fildişi Sahilli Wilfried Singo ile İlkay Gündoğan, sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacak.

Babası kalp krizi geçirdiği için ülkesine dönen Lucas Torreira da Göztepe karşısında forma giymeyecek.

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, Göztepe karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında ve kart görmesi durumunda 11. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde görev alamayacak.

Okan Buruk'un takımını sahaya,

Uğurcan,

Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs,

Sane, Lemina, Sara, Yunus,

Osimhen ve Icardi 11'iyle sürmesi bekleniyor.