SON DAKİKA!
Aktüel
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Galatasaray’da kimler eksik? Göztepe maçı muhtemel 11’i ve kadro durumu

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak olan ligin zirvesindeki Galatasaray’ın kadro durumu ve kritik mücadele öncesi eksik futbolcuları ortaya çıktı.

Galatasaray’da kimler eksik? Göztepe maçı muhtemel 11’i ve kadro durumu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2025
saat ikonu 19:22
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
saat ikonu 19:22

'de oynadığı 9 müsabakada 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden , ligin 10. haftasında ile kozlarını paylaşacak.

Karşılaşma öncesinde Galatasaray’daki eksik oyuncular ve muhtemel 11 de şekillendi.

Galatasaray’da kimler eksik? Göztepe maçı muhtemel 11’i ve kadro durumu

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇINDA KİMLER YOK?

İstanbul'un sarı-kırmızılı temsilcisinde, Göztepe maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.

Galatasaray’da Fildişi Sahilli Wilfried Singo ile İlkay Gündoğan, sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacak.

Babası kalp krizi geçirdiği için ülkesine dönen Lucas Torreira da Göztepe karşısında forma giymeyecek.

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, Göztepe karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında ve kart görmesi durumunda 11. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde görev alamayacak.

Galatasaray’da kimler eksik? Göztepe maçı muhtemel 11’i ve kadro durumu

Okan Buruk'un takımını sahaya,

Uğurcan,

Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs,

Sane, Lemina, Sara, Yunus,

Osimhen ve Icardi 11'iyle sürmesi bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Lucas Torreira neden maçta forma giymeyecek?
Uruguaylı futbolcu, babasının kalp krizi geçirmesi nedeniyle ülkesine dönmek zorunda kaldı.
#Aktüel
TGRT Haber
