Galatasaray'ın sonraki maçı ne zaman, kiminle? GS fikstürü 2025

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesine devam eden Galatasaray, dün akşam Liverpool'u ağırladı. Karşılaşmadan galip ayrılan takımın sonraki maçı da belli oldu.
Sarı kırmızılı ekibin Liverpool maçı sonrası oynayacağı ilk maç Beşiktaş derbisi olacak. Cumartesi günü oynanacak olan BJK derbisi sonrasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Dünyanın her yerinden takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde GS, Liverpool'u 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Sarı kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde sonraki maçı Bodo/Glimt ile olacak.
İşte Galatasaray'ın fikstürü:
30.09.2025 – Şampiyonlar Ligi – Liverpool
04.10.2025 – Süper Lig – Beşiktaş
18.10.2025 – Süper Lig – RAMS Başakşehir
22.10.2025 – Şampiyonlar Ligi – Bodo/Glimt
26.10.2025 – Süper Lig – Göztepe
01.11.2025 – Süper Lig – Trabzonspor
05.11.2025 – Şampiyonlar Ligi – Ajax