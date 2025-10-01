Galatasaray'ın sonraki maçı ne zaman, kiminle? GS fikstürü 2025

Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesine devam eden Galatasaray, dün akşam Liverpool'u ağırladı. Karşılaşmadan galip ayrılan takımın sonraki maçı da belli oldu.

GALATASARAY'IN SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?

Sarı kırmızılı ekibin Liverpool maçı sonrası oynayacağı ilk maç Beşiktaş derbisi olacak. Cumartesi günü oynanacak olan BJK derbisi sonrasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY'IN SONRAKİ MAÇI KİMİNLE ŞAMPİYONLAR LİGİ?

Dünyanın her yerinden takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde GS, Liverpool'u 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Sarı kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde sonraki maçı Bodo/Glimt ile olacak.

İşte Galatasaray'ın fikstürü:

30.09.2025 – Şampiyonlar Ligi – Liverpool

04.10.2025 – Süper Lig – Beşiktaş

18.10.2025 – Süper Lig – RAMS Başakşehir

22.10.2025 – Şampiyonlar Ligi – Bodo/Glimt

26.10.2025 – Süper Lig – Göztepe

01.11.2025 – Süper Lig – Trabzonspor

05.11.2025 – Şampiyonlar Ligi – Ajax