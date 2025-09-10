Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim personeli personel alımı 2025! Başvuru şartları ve KPSS puan türü duyuruldu

GSB, taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alacağını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ile hangi KPSS türü istendiği de kılavuzda yer aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim personeli personel alımı 2025! Başvuru şartları ve KPSS puan türü duyuruldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 15:52

tarafından yapılacak alımına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlanırken yapacak olanlar başvurular ne zaman bitiyor araştırmaya başladı.

GSB YURT YÖNETİM PERSONELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak olan adaylar 08 Eylül 2025 (00.00) – 12 Eylül 2025 (17.00) tarihlerinde e Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek. 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımının başvuruları 12 Eylül itibarıyla sona erecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim personeli personel alımı 2025! Başvuru şartları ve KPSS puan türü duyuruldu

Yayımlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre başvuru şartları şöyle:

"1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci
alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
5) 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve başvuru yaptığı pozisyon için ilgili puan türünde
belirlenen asgari puanı almış olmak,
6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor
olmak,
7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
9) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih
tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,
10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
11) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
12) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak. "

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim personeli personel alımı 2025! Başvuru şartları ve KPSS puan türü duyuruldu

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURT YÖNETİM PERSONELİ PERSONEL ALIMI HANGİ KPSS PUAN TÜRÜ?

Adaylardan istenilen puan türü şartı 2024 yılı KPSS B grubu P3 puan sırası esas alınacak şekilde duyuruldu. Adaylar (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru işlemlerini 12 Eylül tarihine kadar gerçekleştirebilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
2026 önlisans KPSS başvuru ne zaman?
ETİKETLER
#başvuru
#kpss
#gençlik ve spor bakanlığı
#personel alımı
#sözleşmeli personel
#Yurt Yönetim Personeli
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.