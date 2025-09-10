Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim personeli personel alımı 2025! Başvuru şartları ve KPSS puan türü duyuruldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak sözleşmeli personel alımına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlanırken başvuru yapacak olanlar başvurular ne zaman bitiyor araştırmaya başladı.

GSB YURT YÖNETİM PERSONELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak olan adaylar 08 Eylül 2025 (00.00) – 12 Eylül 2025 (17.00) tarihlerinde e Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek. 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımının başvuruları 12 Eylül itibarıyla sona erecek.

Yayımlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre başvuru şartları şöyle:

"1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci

alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

5) 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve başvuru yaptığı pozisyon için ilgili puan türünde

belirlenen asgari puanı almış olmak,

6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor

olmak,

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

9) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca

sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih

tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

11) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

12) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak. "

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURT YÖNETİM PERSONELİ PERSONEL ALIMI HANGİ KPSS PUAN TÜRÜ?

Adaylardan istenilen KPSS puan türü şartı 2024 yılı KPSS B grubu P3 puan sırası esas alınacak şekilde duyuruldu. Adaylar (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru işlemlerini 12 Eylül tarihine kadar gerçekleştirebilecek.