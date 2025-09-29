Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Güllü'nün ölüm dosyasına dair çarpıcı bilgiler! A'dan Z'ye bilinmeyenler

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümü sevenlerini yıktı. Müzik piyasasından geçmişten günümüzde başarılı eserleri ve kişiliği ile adından söz ettiren Güllü'nün Yalova'daki evinin balkonundan düşmesi sonucu hayatını kaybetmesi sevenlerini üzerken ölümünün şüpheli olup olmadığı da günlerdir gündemde yerini koruyor. Ünlü sanatçı Güllü'nün ölümünün ardından oğlu mu attı, ölümü şüpheli mi merak edilirken sevenleri Güllü'nün ölüm dosyasına dair çarpıcı bilgileri gündemde tutuyor. Bu zamana kadar yayımladığı eserleri geçmişten günümüze ses getirmeyi başardı. İşte Güllü'nün ölümüne dair A'dan Z'ye bilinmeyenler!

52 yaşındaki Tut, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Son dakika haberi sonrasında sevenleri gerçek olduğuna inanmak istemezken kızının açıklamalarına göre evinde roman havası oynarken dengesini kaybettiği öğrenildi. Tüm bunların üzerine Güllü'nün bir süre önce hastanede denge sorunu için tedavi gördüğü de ortaya çıktı. Sevenleri Güllü'nün öldürülme ihtimalini ise aklından çıkarmadan tüm detayları ve bilinmeyenleri okumaya devam ediyor.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜM DOSYASI: ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Oyuncak Gibi,Yalan Sevgiler, Değmezmiş Sana, Hayatımın Yanlışı, Bu Defa Gidiyorum, Unutamazsın Beni ve Yaşayamam Ki gibi albümlerin sahibi olan Güllü, müzik piyasasında sevilen ve beğenilen isimler arasında yer almayı başarmıştı. Gerçek adı Gül Tut olan Güllü, Yalova'daki evinin balkonundan dengesini kaybederek hayatını kaybederken, ihtimalleri de sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Güllü'nün ölüm dosyasına dair çarpıcı bilgiler! A'dan Z'ye bilinmeyenler

Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır." ifadeleri yer almıştı. Şarkıcının komşusu Halit Becergen, ölümü hakkında yöneltilen sorulara ""İyiydi, kendi halinde zararsızdı, sanatçıydı zaten. Allah taksiratını affetsin, geride kalanlara sabır versin." yorumunu yaparak ne kadar sevildiğini yeniden gözler önüne serdi.

Güllü'nün ölüm dosyasına dair çarpıcı bilgiler! A'dan Z'ye bilinmeyenler

GÜLLÜ'NÜN DÜŞME ANI GÖRÜNTÜLERİNİN TAMAMI ÇIKTI MI? O ANLAR KAMERA KAYDINDA

52 yaşındaki Tut, evinin balkonundan düşmesi sonucu vefat ederken o anlardan kısa süre önce evindeki kamera kaydına yansıyan görüntüler kısa sürede gündeme yerleşti. Evinde banyoya gittikten sonra terasına doğru ilerlediği anlar kamera görüntülerine yansıdı. Banyodan çıktıktan sonra terasa doğru ilerledikten kısa süre sonra düşme sesleri duyuldu.

GÜLLÜ NASIL, NEDEN ÖLDÜ?

Türk fantezi ve arabesk müzik şarkıcısı olan Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesindeki evinin terasından düşerek hayatını kaybetti. Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarına bakıldığında banyodan çıktıktan sonra terasa doğru ilerlediği görülürken görüntüden kısa süre sonra düşmesine dair seslerin duyulduğu görüldü. Yaşanan olay sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri geldiklerinde sanatçının hayatını kaybettiğini paylaşmıştı. Güllü'nün cenazesi Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güllü'nün ölüm dosyasına dair çarpıcı bilgiler! A'dan Z'ye bilinmeyenler

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ Mİ?

Başarılı sanatçının asistanı olan Deniz, ''Çok keyifli bir gece geçiriyordu. Dengesini kaybedip düştü ve öldü. Kızı yanındaydı ve misafiri vardı. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Kesinlikle intihar değildir'' ifadelerini kullanarak ölümünde herhangi bir intihar durumunun olmadığını sevenleri ile paylaştı. Birçok kişi ölümünün şüpheli olduğunu düşünürken, tüm sevenleri Güllü'nün intihar etme ihtimali olmadığını dile getirdi. Yıllarca şarkıları ile hüzünlendiren ve mutlu eden Güllü'nün ölümüne oğlunun itmesinin sebep olduğuna dair iddialar da sosyal medyada artıyor. Sosyal medyada her gün asılsız iddialar yayılırken günlerce önce Güllü'nün oğlunun Instagram paylaşımının altına yazdığı "Bir tanecik oğlum" yorumu ise bu iddiaların asılsız olduğunu düşündürdü.

Güllü'nün ölüm dosyasına dair çarpıcı bilgiler! A'dan Z'ye bilinmeyenler

ÜNLÜ SANATÇI GÜLLÜ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in ifadesine göre olayın yaşandığı gün alkollü olunması nedeniyle denge problemi yaşadığı öğrenildi. Ülkem, "Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için oynarken bir anda dengesini kaybederek camdan düştü. Sonra evden koşarak çıkarak aşağı indik." ifadelerini kullanarak Güllü'nün ölümünde herhangi bir şüpheli durum olmadığına dikkat çekti. Daha öncelerde de ünlü sanatçının denge sorunu nedeniyle hastanede tedavi gördüğüne dair fotoğraf ölümü sonrası yeniden dolaşıma girerken ölümünde bir şüphe olmadığını ve denge problemlerinin hali hazırda olduğunu öne sürdü.

Güllü'nün ölüm dosyasına dair çarpıcı bilgiler! A'dan Z'ye bilinmeyenler

GÜLLÜ NE ZAMAN ÖLDÜ, KAÇ YAŞINDAYDI?

15 Ekim 1973 tarihinde Kasımpaşa'da dünyaya gelen Güllü, Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Sevenlerini yıkan haber ise 26 Eylül 2025 tarihinde geldi. Çınarcık'ta yaşanan olayın ardından Güllü'nün ölümünün detayları da günlerce konuşuldu. Birçok kişi "Birisi mi itti, oğlu mu itti, öldürüldü mü?" gibi soruların cevabını aradı. Ünlü şarkıcının kızı ise ölümünde herhangi bir şüpheli durum olmadığına dikkat çekerken alkollü olması nedeniyle dengesini kaybederek düştüğünü belirtti.

Güllü'nün ölüm dosyasına dair çarpıcı bilgiler! A'dan Z'ye bilinmeyenler

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GÜLLÜ'NÜN ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

  • 1994

Oyuncak Gibi ()

  • 1995

Yalan Sevgiler

  • 1996

Değmezmiş Sana

  • 1998

Kırılırım

  • 2000

Zalim Yar

  • 2002

Ve Ben

Güllü'nün ölüm dosyasına dair çarpıcı bilgiler! A'dan Z'ye bilinmeyenler
  • 2004

Hayatımın Yanlışı

  • 2021

Allah Yazdıysa Bozsun (Single)

Bu Defa Gidiyorum

  • 2022

Unutamazsın Beni

  • 2023

Bendeki Sen

Yaşayamam Ki

Güllü'nün ölüm dosyasına dair çarpıcı bilgiler! A'dan Z'ye bilinmeyenler
  • 2024

Olmadı

  • 2025

Farketmez Hesaplaşırız

Sabah Olmadan

Varlığın Yeter

Eylül Zamanı

