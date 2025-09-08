Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Safa Keser

İDDEF, Afganistan’daki depremin yaralarını sarıyor

İDDEF, Afganistan’da meydana gelen yıkıcı depremin ardından bölgeye ulaşarak arama kurtarma çalışmalarına katıldı ve acil yardım faaliyetlerini başlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İDDEF, Afganistan’daki depremin yaralarını sarıyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 13:38
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 13:38

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (), Afganistan’ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından yaraları sarmak için harekete geçti. Ülkedeki İDDEF ekipleri, çalışmalarına katılıp enkaz altında kalanlara ulaşmak için yoğun çaba sarf ederken, aynı zamanda defin işlemlerine destek oluyor ve afetzedelere temiz su, çadır, battaniye ve sıcak yemek ulaştırıyor.

İDDEF, Afganistan’daki depremin yaralarını sarıyor


İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 850 kişinin öldüğü, 2500'ü aşkın kişinin ise yaralandığı açıklandı. Afganistan’daki kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İlk etapta hem arama kurtarma çalışmalarında hem de faaliyetlerinde elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz. Dağlık bir bölge olması, yolların toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapanması nedeniyle çalışmalar helikopterlerle yürütülüyor. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve bilançonun ağırlaştığı depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dost ve kardeş ülke Afganistan'ın deprem yaralarını sarmak için ekiplerimizle depremin ilk anından bu yana çalışırken su, sıcak yemek, çadır ve battaniye ulaştırıyoruz” denildi.

İDDEF, Afganistan’daki depremin yaralarını sarıyor


Hayırseverler, www.iddef.org internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına “Afganistan Acil Yardım” açıklaması yazarak FAST/EFT/havale yoluyla, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilciliklerden ya da 0212 6210065 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak destekte bulunabilir.

İDDEF, Afganistan’daki depremin yaralarını sarıyor


ETİKETLER
#arama kurtarma
#iddef
#insani yardım
#depremzedeler
#Afganistan Depremi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.