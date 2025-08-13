İDO seferleri iptal mi 13 Ağustos 2025? Marmara içim fırtına uyarısı

Bugün Marmara ve Ege için yapılan fırtına uyarısının ardından İDO seferlerinde de değişiklik yaşandı. 13 Ağustos günü Bandırma, Yenikapı, Kadıköy seferlerini kullanacak olanlar dikkat!

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ 13 AĞUSTOS SON DAKİKA?

MGM tarafından paylaşılan hava durumu tahmini sonrası Marmara ve Ege için fırtına uyarısı yapıldı. Fırtına uyarısının ardından ise İDO seferlerinde iptal durumu yaşandı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün yapılacak olan bazı İDO seferleri iptal oldu. İDO duyurular sekmesinde yer alan bilgilere göre iptal edilen seferler şöyle:

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 13.08.2025 15:30

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 13.08.2025 19:00

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 13.08.2025 19:00

