SON DAKİKA!
İDO seferleri iptal mi 13 Ağustos 2025? Marmara içim fırtına uyarısı

Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması beklenirken fırtına uyarısı İDO seferlerini de etkiledi. Bugün iptal olan İDO seferleri, duyurular sekmesinde yer aldı. Yarın geceye kadar İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de fırtına bekleniyor.

İDO seferleri iptal mi 13 Ağustos 2025? Marmara içim fırtına uyarısı
Bugün ve için yapılan fırtına uyarısının ardından seferlerinde de değişiklik yaşandı. 13 Ağustos günü , , Kadıköy seferlerini kullanacak olanlar dikkat!

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ 13 AĞUSTOS SON DAKİKA?

MGM tarafından paylaşılan hava durumu tahmini sonrası Marmara ve Ege için yapıldı. Fırtına uyarısının ardından ise İDO seferlerinde iptal durumu yaşandı.

İDO seferleri iptal mi 13 Ağustos 2025? Marmara içim fırtına uyarısı

Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün yapılacak olan bazı İDO seferleri iptal oldu. İDO duyurular sekmesinde yer alan bilgilere göre iptal edilen seferler şöyle:

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 13.08.2025 15:30

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 13.08.2025 19:00

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 13.08.2025 19:00

İDO seferleri iptal mi 13 Ağustos 2025? Marmara içim fırtına uyarısı

İDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ Mİ?

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 13.08.2025 15:30, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 13.08.2025 19:00, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 13.08.2025 19:00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal oldu. Son dakika duyurular sayfasında yer alan bilgilere göre iptal olan seferlere ulaşabiliyoruz.

Meteoroloji 11 ili sarı kodla uyardı: Marmara ve Ege'de fırtınaya, Doğu Karadeniz'de yağmura dikkat!
