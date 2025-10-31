İlkay Gündoğan Trabzonspor maçında oynayacak mı? GS TS maçında eksik isimler

Kategoriler
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de yarın dev derbi oynanacak. İki takım da kazanmak için mücadele edecek.
Galatasaray yarınki maça önemli eksikler ile çıkacak. Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez sarı kart cezası, İlkay Gündoğan da sakatlığı sebebiyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Wilfried Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.
Galatasaray Trabzonspor maçında Gündoğan takımını yalnız bırakacak. Nefes kesen maçta İlkay Gündoğan sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış ve Osimhen.
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Zubkov, Oulai, Augusto ve Onuachu.