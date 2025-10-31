İlkay Gündoğan Trabzonspor maçında oynayacak mı? GS TS maçında eksik isimler

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de yarın dev derbi oynanacak. İki takım da kazanmak için mücadele edecek.

İLKAY GÜNDOĞAN TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray yarınki maça önemli eksikler ile çıkacak. Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez sarı kart cezası, İlkay Gündoğan da sakatlığı sebebiyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Wilfried Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

İLKAY GÜNDOĞAN SAKAT MI, NEDEN YOK?

Galatasaray Trabzonspor maçında Gündoğan takımını yalnız bırakacak. Nefes kesen maçta İlkay Gündoğan sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

GALATASARAY TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış ve Osimhen.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Zubkov, Oulai, Augusto ve Onuachu.