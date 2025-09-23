İndirimli sinema bileti 80 TL kampanyasında yaş sınırı var mı? 2 gün boyunca indirimli bilet satılacak

27-28 Eylül'deki Sinema Festivali kapsamında 80 şehir ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin 80 liraya satılacak. Birol Güven'in X hesabından yaptığı açıklamaya göre indirimli bilet kampanyasının tarihleri belli oldu

İNDİRİMLİ SİNEMA BİLETİ 80 TL YAŞ SINIRI VAR MI?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 27 -28 Eylül tarihlerinde Sinema Festivali kapsamında 80 ilde ve 1500 salonda filmlerin 80 TL'den satışa sunulacağını açıkladı. X hesabından yaptığı açıklamada "Filmler en iyi beyaz perdede izlenir. Beyaz perdenin tadını çıkarmak için bu çok iyi bir fırsat." notu ile herkesi beyaz perdeye davet etti. Sinema bileti kampanyasında herhangi bir yaş sınırı bulunmazken herkes faydalanabilecek.

SİNEMA BİLETİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

İndirimli ucuz bilet kampanyasına göre filmler 80 TL'den satışa çıkacak. Binlerce kişinin gideceği sinemalarda ucuz bilet dönemi 2 gün boyunca sürecek. 27 Eylül ile 28 Eylül tarihlerinde geçerli olacak olan kampanyadan herkes faydalanabiliyor. Vizyondaki filmleri 80 TL karşılığında izleyebileceksiniz.

80 TL SİNEMA BİLETİ NEREDEN ALINIR?

Yapılan duyuruya göre sinema biletleri 80 TL'den satışa sunulurken geçerli olacak olan salonlar henüz duyurulmadı. Festivale katılacak olan sinemaların belli olmasının ardından belirlenen tarihlerde 80 TL'den sinema filmi bileti satın alabileceksiniz. Önümüzdeki günlerde ucuz bilet alabileceğiniz yerler belli olacak.