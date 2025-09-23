Menü Kapat
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

İndirimli sinema bileti 80 TL kampanyasında yaş sınırı var mı? 2 gün boyunca indirimli bilet satılacak

İndirimli 80 TL sinema bilet kampanyası heyecanla beklenirken hangi tarihlerde geçerli olacağı da belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, X hesabından yaptığı paylaşım ile 27 - 28 Eylül tarihlerinde sinema biletlerinin 80 TL olacağını duyurdu. Vatandaşlar ise indirimli 80 TL sinema biletinde yaş sınırı var mı araştırmaya başladı.

İndirimli sinema bileti 80 TL kampanyasında yaş sınırı var mı? 2 gün boyunca indirimli bilet satılacak
Haber Merkezi
|
23.09.2025
|
23.09.2025
saat ikonu 14:45

27-28 Eylül'deki Sinema Festivali kapsamında 80 şehir ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin 80 liraya satılacak. 'in X hesabından yaptığı açıklamaya göre indirimli bilet kampanyasının tarihleri belli oldu

İNDİRİMLİ SİNEMA BİLETİ 80 TL YAŞ SINIRI VAR MI?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 27 -28 Eylül tarihlerinde Sinema Festivali kapsamında 80 ilde ve 1500 salonda filmlerin 80 TL'den satışa sunulacağını açıkladı. X hesabından yaptığı açıklamada "Filmler en iyi beyaz perdede izlenir. Beyaz perdenin tadını çıkarmak için bu çok iyi bir fırsat." notu ile herkesi beyaz perdeye davet etti. Sinema bileti kampanyasında herhangi bir yaş sınırı bulunmazken herkes faydalanabilecek.

İndirimli sinema bileti 80 TL kampanyasında yaş sınırı var mı? 2 gün boyunca indirimli bilet satılacak

SİNEMA BİLETİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

İndirimli ucuz bilet kampanyasına göre filmler 80 TL'den satışa çıkacak. Binlerce kişinin gideceği sinemalarda ucuz bilet dönemi 2 gün boyunca sürecek. 27 Eylül ile 28 Eylül tarihlerinde geçerli olacak olan kampanyadan herkes faydalanabiliyor. Vizyondaki filmleri 80 TL karşılığında izleyebileceksiniz.

İndirimli sinema bileti 80 TL kampanyasında yaş sınırı var mı? 2 gün boyunca indirimli bilet satılacak

80 TL SİNEMA BİLETİ NEREDEN ALINIR?

Yapılan duyuruya göre sinema biletleri 80 TL'den satışa sunulurken geçerli olacak olan salonlar henüz duyurulmadı. Festivale katılacak olan sinemaların belli olmasının ardından belirlenen tarihlerde 80 TL'den sinema filmi bileti satın alabileceksiniz. Önümüzdeki günlerde ucuz bilet alabileceğiniz yerler belli olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
27 - 28 Eylül sinemadaki filmler vizyon listesi! Sinema bileti 80 TL festivali başlıyor
Sinema festivali hangi illerde, hangi filmler var 2025? Sinema bileti 80 TL olacak
ETİKETLER
#birol güven
#Sinema Festivali
#Indirimli Bilet
#80 Tl Bilet
#Sinema Genel Müdürü
#Aktüel
