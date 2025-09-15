İnternette sorun mu var 15 Eylül? Kullanıcılar yavaşlık olduğunu belirtti

15 Eylül Pazartesi günü bazı hatlarda yavaşlık yaşanırken internet ile alakalı olduğu tahmin edildi.

İNTERNETTE SORUN MU VAR SON DAKİKA 15 EYLÜL?

Pazartesi günü öğle saatlerinde bazı hatlarda problem yaşandığı belirtilirken birçok kullanıcı, X hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Geçtiğimz günlerde Google'ın çökmesi sonucunda yaklaşık 1 saatlik erişim sorunu yaşanmıştı. Bugün herhangi bir çökme durumu bulunmazken bazen hatlarda anlık ve kısa süreli olarak sorun yaşanabiliyor. Sorun yaşayan kullanıcıların kısa süre içerisinde normal olarak interneti kullanabileceği tahmin ediliyor.

HATLARDA SORUN MU VAR?

Bazı günlerde telefon hatlarında kısa süreli sorun yaşanırken şu an için resmi olarak bir açıklama yapılmadı. Bazı kullanıcılar internette sorun yaşadığını belirtirken anlık bir arıza olduğu tahmin ediliyor. Kısa süre içerisinde internet sorununun giderilmesi bekleniyor.