24°
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

İnternette sorun mu var 15 Eylül? Kullanıcılar yavaşlık olduğunu belirtti

Bugün öğle saatlerinde birçok kullanıcı internette sorun olduğunu paylaşırken ağ bağlantısı sorunu olduğunu belirtti. Yaşanan yavaşlık probleminin ardından internette sorun mu var araştırıldı.

İnternette sorun mu var 15 Eylül? Kullanıcılar yavaşlık olduğunu belirtti
15 Eylül Pazartesi günü bazı hatlarda yavaşlık yaşanırken internet ile alakalı olduğu tahmin edildi.

İNTERNETTE SORUN MU VAR SON DAKİKA 15 EYLÜL?

Pazartesi günü öğle saatlerinde bazı hatlarda problem yaşandığı belirtilirken birçok kullanıcı, X hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Geçtiğimz günlerde Google'ın çökmesi sonucunda yaklaşık 1 saatlik erişim sorunu yaşanmıştı. Bugün herhangi bir çökme durumu bulunmazken bazen hatlarda anlık ve kısa süreli olarak sorun yaşanabiliyor. Sorun yaşayan kullanıcıların kısa süre içerisinde normal olarak interneti kullanabileceği tahmin ediliyor.

İnternette sorun mu var 15 Eylül? Kullanıcılar yavaşlık olduğunu belirtti

HATLARDA SORUN MU VAR?

Bazı günlerde telefon hatlarında kısa süreli sorun yaşanırken şu an için resmi olarak bir açıklama yapılmadı. Bazı kullanıcılar internette sorun yaşadığını belirtirken anlık bir arıza olduğu tahmin ediliyor. Kısa süre içerisinde internet sorununun giderilmesi bekleniyor.

Dünya internete kilitlendi: Türkler, Amerikalılarla yarışıyor
#Aktüel
