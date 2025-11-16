İsak Vural kaç yaşında hangi takımda oynuyor? Hakan Çalhanoğlu’nun yerine A Milli Takıma dâhil oldu

Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Milli Takım'ımızın İspanya ile oynayacağı mücadele öncesi, ay yıldızlılarda değişiklik meydana geldi.

Hakan Çalhanoğlu dün akşam Bulgaristan ile yapılan karşılaşmada sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık sebebiyle aday kadrodan çıkarılırken, Ümit Millî Takımımızdan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek ise A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi.

İSAK VURAL KAÇ YAŞINDA HANGİ TAKIMDA FORMA GİYİYOR?

İsak Vural, 2006 yılında İsveç'in Stockholm kentinde dünyaya geldi.

Oldukça genç yaşlarda yeteneği fark edilen İsak, futbola Sant Cugat FC kulübünde başladı.

Bir dönem Fenerbahçe altyapısında forma terleten İsak Vural, Haziran ayında Serie A’nın yeni ekiplerinden Pisa SC’ye transfer edildi.

4 milyon euro bonservis ücreti karşılığında gerçekleşen bu transferin ardından Vural’ın sözleşmesinin Haziran 2029 yılına dek geçerli olacağı biliniyor.