Avatar
Editor
 Erdem Avsar

İsak Vural kaç yaşında hangi takımda oynuyor? Hakan Çalhanoğlu’nun yerine A Milli Takıma dâhil oldu

A Milli Futbol Takımı'mızın İspanya ile yapacağı maç öncesi Hakan Çalhanoğlu, kadrodan çıkarılırken Isak Vural kadroya dahil edildi. Kararla birlikte genç oyuncunun kariyeri araştırma konusu oldu.

İsak Vural kaç yaşında hangi takımda oynuyor? Hakan Çalhanoğlu’nun yerine A Milli Takıma dâhil oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2025
17:49
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
17:51

kapsamında 'ımızın İspanya ile oynayacağı mücadele öncesi, ay yıldızlılarda değişiklik meydana geldi.

dün akşam Bulgaristan ile yapılan karşılaşmada sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık sebebiyle aday kadrodan çıkarılırken, Ümit Millî Takımımızdan İsak Vural ve ise A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi.

İsak Vural kaç yaşında hangi takımda oynuyor? Hakan Çalhanoğlu’nun yerine A Milli Takıma dâhil oldu

İSAK VURAL KAÇ YAŞINDA HANGİ TAKIMDA FORMA GİYİYOR?

İsak Vural, 2006 yılında İsveç'in Stockholm kentinde dünyaya geldi.

Oldukça genç yaşlarda yeteneği fark edilen İsak, futbola Sant Cugat FC kulübünde başladı.

İsak Vural kaç yaşında hangi takımda oynuyor? Hakan Çalhanoğlu’nun yerine A Milli Takıma dâhil oldu

Bir dönem altyapısında forma terleten İsak Vural, Haziran ayında Serie A’nın yeni ekiplerinden Pisa SC’ye transfer edildi.

4 milyon euro bonservis ücreti karşılığında gerçekleşen bu transferin ardından Vural’ın sözleşmesinin Haziran 2029 yılına dek geçerli olacağı biliniyor.

Hakan Çalhanoğlu İspanya Türkiye maçında neden yok, oynamıyor? Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
ETİKETLER
#milli takım
#hakan çalhanoğlu
#Fenerbahçe
#Yusuf Akçiçek
#Dünya Kupası Elemeleri
#İsak Vural
#Pisa Sc
#Aktüel
