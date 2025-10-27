İstanbul'da vapur seferleri iptal mi 27 Ekim? İptal olan İDO, BUDO, vapur seferleri

Bugün beklenen fırtına öncesinde Şehir Hatları bazı hatlardaki seferlerini iptal ettiğini resmi hesabından duyurdu. Bugün vapur kullanacak olanlar dikkat!

İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ SON DAKİKA 27 EKİM?

Bugün İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış öncesinde bazı seferlerde iptal kararı alındı. 27 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da bazı seferler iptal edildi. İptal edilen seferler arasında Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Adalar-Beşiktaş, Sedefadasi-Büyükada yer aldı. Hava şartlarından dolayı bugün bu seferler gerçekleştirilmeyecek.



BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ BUGÜN?

Bugün yapılması planlanan İDO'da 4, BUDO'da ise 5 sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. Marmara Bölgesi'nde beklenen kuvvetli sağanak yağış öncesinde iptal edilen seferler duyuruldu. Açıklama şöyle oldu:

"İDO: Saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy, 09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 11.30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma.

BUDO: Saat 08.00 Eminönü/Sirkeci-Mudanya, 09.30 Mudanya-Eminönü/Sirkeci, 10.00 Armutlu-Eminönü/Sirkeci, 11.30 Eminönü/Sirkeci-Mudanya, 11.30 Eminönü/Sirkeci-Armutlu."