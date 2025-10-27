Menü Kapat
 | Sumru Tarhan

İstanbul'da vapur seferleri iptal mi 27 Ekim? İptal olan İDO, BUDO, vapur seferleri

İstanbul'da bugün beklenen yağışlı hava öncesinde bazı seferler iptal edildi. Beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle bugün bazı İDO, BUDO seferleri iptal edildi. Vatandaşlar ise 27 Ekim İstanbul'da iptal edilen vapur seferlerini araştırmaya başladı.

İstanbul'da vapur seferleri iptal mi 27 Ekim? İptal olan İDO, BUDO, vapur seferleri
27.10.2025
27.10.2025
saat ikonu 11:38

Bugün beklenen öncesinde Şehir Hatları bazı hatlardaki seferlerini ettiğini resmi hesabından duyurdu. Bugün vapur kullanacak olanlar dikkat!

İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ SON DAKİKA 27 EKİM?

Bugün 'da beklenen kuvvetli yağış öncesinde bazı seferlerde iptal kararı alındı. 27 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da bazı seferler iptal edildi. İptal edilen seferler arasında Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Adalar-Beşiktaş, Sedefadasi-Büyükada yer aldı. Hava şartlarından dolayı bugün bu seferler gerçekleştirilmeyecek.

İstanbul'da vapur seferleri iptal mi 27 Ekim? İptal olan İDO, BUDO, vapur seferleri

BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ BUGÜN?

Bugün yapılması planlanan 'da 4, 'da ise 5 sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. 'nde beklenen kuvvetli sağanak yağış öncesinde iptal edilen seferler duyuruldu. Açıklama şöyle oldu:

"İDO: Saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy, 09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 11.30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma.

BUDO: Saat 08.00 Eminönü/Sirkeci-Mudanya, 09.30 Mudanya-Eminönü/Sirkeci, 10.00 Armutlu-Eminönü/Sirkeci, 11.30 Eminönü/Sirkeci-Mudanya, 11.30 Eminönü/Sirkeci-Armutlu."

Meteoroloji uyardı! Buz gibi hava ve kuvvetli sağanak geliyor: Planı olanlar dikkat
