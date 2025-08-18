İzban seferleri iptal mi son dakika? İzmir'de İzban çalışma durumu 18 Ağustos

Her gün binlerce kişinin kullandığı İzban'da bugün seferler iptal edildi. 18 Ağustos Pazartesi günü İzban seferlerinde yaşanan sorun sonrasında vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İZBAN SEFERLERİ İPTAL Mİ SON DAKİKA?

İzban'ın resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre İzban seferleri bugün iptal edildi. Memurların 1 günlük iş bırakma eylemi sonucunda 18 Ağustos günü gerçekleşecek olan tüm seferler iptal edildi. 18 Ağustos Pazartesi günü grev nedeniyle vatandaşlar İzban seferlerinden yararlanamadı, duraklarda kalabalık oluştur.

İZBAN GREVDE Mİ, NEDEN?

18 Ağustos Pazartesi günü İzban kullanacak olanlar dikkat! Yapılan duyuruya göre bugün İzban seferleri gerçekleşmeyecek. Memurların ülke genelinde iş bırakma eylemi yapmasından dolayı tüm gün boyunca seferler gerçekleşmeyecek. İzban kullanacak olanların başka ulaşım yolları tercih etmesi gerektiği belirtildi.

Resmi siteden yer alan açıklama şöyle oldu:

"ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Memurların ülkemiz genelinde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle,

18 Ağustos 2025 Pazartesi

tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz.

Lütfen yolculuğunuzu, yukardaki bilgilendirmeyi dikkate alarak planlayınız."