Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Jessica balina olayı gerçek mi? "Balina eğitmenini yuttu" başlıklı videonun aslı ortaya çıktı

Jessica balina olayı gerçek mi merak edilirken balinanın eğitmenini yuttuğu video kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Yapay zeka kullanımı artarken günümüzde çeşitli videolar dolaşıma giriyor. "Balina eğitmenini yuttu, Jessica yaşıyor mu?" soruları sosyal medyada günden güne artıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Jessica balina olayı gerçek mi?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 11:03

ve 'da dolaşıma giren Jessica balina olayı kısa sürede dikkat çekti. Balina eğitmeni olan Jessica, görsel şov esnasında eğittiği balina tarafından saldırıya uğruyor ve bu anlar korku dolu görüntüleri ortaya çıkarıyor. Balina ve sahibi videosunu izleyenler ise Jessica balina olayı gerçek mi araştırmaya başladı.

JESSİCA BALİNA OLAYI GERÇEK Mİ SON DAKİKA?

Son günlerde sosyal medyada oldukça fazla etkileşim alan Jessica balina videolarında gerçek ortaya çıktı. Kalabalık bir ortamda düzenlenen balina gösterisinde olaylar bir anda değişiyor ve balina, uzun süredir eğitmenliğini yaptığı Jessica'yı yutuyor. Videoda bu görüntüler yer alırken videonun aslında yapay zeka ile üretildiği ortaya çıktı. Videoda bulunan ses kaymaları ve el - kol görüntüleri görüntülerin gerçek olmadığını ortaya koyarken birçok kişi olayları gerçek sandı. Videonun kısa sürede gündem olmasının ardından olayın farklı versiyonları da yapılarak paylaşıldı. Sosyal medyada dolaşıma giren "Balina eğitmenini yuttu" videoları gerçek değil, yapay zeka ile üretildi.

Jessica balina olayı gerçek mi? "Balina eğitmenini yuttu" başlıklı videonun aslı ortaya çıktı

BALİNA EĞİTMENİNİ YUTTU MU, VİDEO GERÇEK Mİ?

TikTok platformunda geçtiğimiz hafta dolaşıma giren Jessica balina olayı kısa sürede gündeme yerleşti. Balinanın eğitmenini yuttuğu anlar paylaşılırken binlerce kişi olayla ilgili yorumlarda bulundu. Herkesin katıldığı görsel şov güzel ilerlerken bir anda olaylar değişiyor. Balina, sahibi Jessica'yı yutuyor ve ortalık karışıyor.

Jessica balina olayı gerçek mi? "Balina eğitmenini yuttu" başlıklı videonun aslı ortaya çıktı

Bu senaryonun olduğu video TikTok'ta paylaşılırken birçok kişi görüntülerin gerçek olduğunu düşündü fakat görüntüler yapay zeka ile üretilerek paylaşıldı. Son yıllarda kullanımı artan yapay zeka bu tarz videoların oluşturulmasına neden olurken insanlar bu görüntülerin gerçek olup olmadığını anlamakta güçlük çekebiliyor. Video detaylı incelendiğinde havuzdaki suyun dalgaları ve ses kaymaları dikkat çekiyor. Görüntülerin yapay zeka ile üretildiği kısa süre sonra ortaya çıksa da binlerce kişi görüntülerin gerçek olma ihtimalini tartıştı.

Jessica balina olayı gerçek mi? "Balina eğitmenini yuttu" başlıklı videonun aslı ortaya çıktı

BALİNA EĞİTMENİ JESSİCA YAŞIYOR MU, NE OLDU?

TikTok ve YouTube gibi sosyal medya platformlarında paylaşılan "Balina eğitmeni Jessica" videoları kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. İzleyenler korkunç görüntüler sonrasında olayın gerçekliğini araştırırken olayın aslı ortaya çıktı. Dolaşıma giren video, yapay zeka ile üretildi. Videodaki hareketler ve ses kaymaları videonun yapay zeka ile üretildiğini ortaya koyarken videonun altına binlerce yorum geldi. Birçok kişi videodaki görüntülerin gerçek olduğunu düşündü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Jessica Radcliffe öldü mü? Balina saldırısı videosu sosyal medyada gündem oldu
ETİKETLER
#tiktok
#youtube
#yapay-zeka
#Jessica Balina
#Video Gerçeği
#Jessica Balina
#Balina Saldırısı
#Video Gerçeği
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.