Jessica balina olayı gerçek mi? "Balina eğitmenini yuttu" başlıklı videonun aslı ortaya çıktı

TikTok ve YouTube'da dolaşıma giren Jessica balina olayı kısa sürede dikkat çekti. Balina eğitmeni olan Jessica, görsel şov esnasında eğittiği balina tarafından saldırıya uğruyor ve bu anlar korku dolu görüntüleri ortaya çıkarıyor. Balina ve sahibi videosunu izleyenler ise Jessica balina olayı gerçek mi araştırmaya başladı.

JESSİCA BALİNA OLAYI GERÇEK Mİ SON DAKİKA?

Son günlerde sosyal medyada oldukça fazla etkileşim alan Jessica balina videolarında gerçek ortaya çıktı. Kalabalık bir ortamda düzenlenen balina gösterisinde olaylar bir anda değişiyor ve balina, uzun süredir eğitmenliğini yaptığı Jessica'yı yutuyor. Videoda bu görüntüler yer alırken videonun aslında yapay zeka ile üretildiği ortaya çıktı. Videoda bulunan ses kaymaları ve el - kol görüntüleri görüntülerin gerçek olmadığını ortaya koyarken birçok kişi olayları gerçek sandı. Videonun kısa sürede gündem olmasının ardından olayın farklı versiyonları da yapılarak paylaşıldı. Sosyal medyada dolaşıma giren "Balina eğitmenini yuttu" videoları gerçek değil, yapay zeka ile üretildi.

BALİNA EĞİTMENİNİ YUTTU MU, VİDEO GERÇEK Mİ?

Bu senaryonun olduğu video TikTok'ta paylaşılırken birçok kişi görüntülerin gerçek olduğunu düşündü fakat görüntüler yapay zeka ile üretilerek paylaşıldı. Son yıllarda kullanımı artan yapay zeka bu tarz videoların oluşturulmasına neden olurken insanlar bu görüntülerin gerçek olup olmadığını anlamakta güçlük çekebiliyor. Video detaylı incelendiğinde havuzdaki suyun dalgaları ve ses kaymaları dikkat çekiyor. Görüntülerin yapay zeka ile üretildiği kısa süre sonra ortaya çıksa da binlerce kişi görüntülerin gerçek olma ihtimalini tartıştı.

BALİNA EĞİTMENİ JESSİCA YAŞIYOR MU, NE OLDU?

