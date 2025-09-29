Kabine Toplantısı başladı mı, bitti mi son dakika? Kabine gündemindeki konular

Kabine Toplantısı'nın ana gündemindeki konular merakla beklenirken toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan halka seslenecek. Alınan kararlar ve gerekli duyurular bugün yapılacak.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ, BAŞLADI MI SON DAKİKA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek olan Kabine Toplantısı bugün 15.00'te başlayacak. Toplantı henüz başlamazken 15.00 itibarıyla başlayacak. Toplantının ana gündemindeki konuların konuşulmasının ardından sona erecek olan toplantı sonrasında kararlar açıklanacak. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı son dakika açıklamalarında. Toplantı henüz başlamazken yaklaşık 2-3 saat sürmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI VE MADDELERİ 29 EYLÜL

ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan görüşmedeki anlaşmaların ele alınacağı toplantıda çeşitli konular konuşulacak. Türkiye'nin F-35 programına geri dönmek istemesi ve KAAN motorlarına yönelik konuların konuşulması beklenen toplantıda dünyanın gündeminde olan Gazze de yer alacak. Kabine Toplantısı'nın ana konularından biri ise Terörsüz Türkiye kapsamında "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun çalışmalarının gidişatı olacak.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BİTECEK?

29 Eylül Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek olan toplantı 15.00 itibarıyla başlarken yaklaşık 2-3 saat içerisinde sona ermesi bekleniyor. Türkiye'nin gündemindeki konuların konuşulacağı toplantının ardından gerekli açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak.