Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Kabine Toplantısı başladı mı, bitti mi son dakika? Kabine gündemindeki konular

Türkiye'nin gündeminde olan tüm konuların ele alındığı, yeni kararların konuşulduğu ve gelişim için atılacak adımların kararlaştırıldığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek. Vatandaşlar ise Kabine Toplantısı bitti mi, başladı mı araştırmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kabine Toplantısı başladı mı, bitti mi son dakika? Kabine gündemindeki konular
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 13:45
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 13:45

'nın ana gündemindeki konular merakla beklenirken toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı halka seslenecek. Alınan kararlar ve gerekli duyurular bugün yapılacak.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ, BAŞLADI MI SON DAKİKA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek olan Kabine Toplantısı bugün 15.00'te başlayacak. Toplantı henüz başlamazken 15.00 itibarıyla başlayacak. Toplantının ana gündemindeki konuların konuşulmasının ardından sona erecek olan toplantı sonrasında kararlar açıklanacak. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı son dakika açıklamalarında. Toplantı henüz başlamazken yaklaşık 2-3 saat sürmesi bekleniyor.

Kabine Toplantısı başladı mı, bitti mi son dakika? Kabine gündemindeki konular

KABİNE TOPLANTISI KONULARI VE MADDELERİ 29 EYLÜL

ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan görüşmedeki anlaşmaların ele alınacağı toplantıda çeşitli konular konuşulacak. 'nin programına geri dönmek istemesi ve KAAN motorlarına yönelik konuların konuşulması beklenen toplantıda dünyanın gündeminde olan de yer alacak. Kabine Toplantısı'nın ana konularından biri ise Terörsüz Türkiye kapsamında "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun çalışmalarının gidişatı olacak.

Kabine Toplantısı başladı mı, bitti mi son dakika? Kabine gündemindeki konular

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BİTECEK?

29 Eylül Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek olan toplantı 15.00 itibarıyla başlarken yaklaşık 2-3 saat içerisinde sona ermesi bekleniyor. Türkiye'nin gündemindeki konuların konuşulacağı toplantının ardından gerekli açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugün gerçekleştirilecek
ETİKETLER
#Türkiye
#gazze
#erdoğan
#kabine toplantısı
#f-35
#terör
#Milli Dayanışma
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.