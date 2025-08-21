Kamera zorunluluğu hangi araçları kapsıyor? Araç takip sistemi ve kamera sistemi bu araçlara zorunlu!

32991 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Araç kamera zorunluluğu olan araçlar listesi ise sosyal medyada dikkat çekti. Araç sahipleri kamera zorunluluğunu kapsayan araçları araştırıyor.

KAMERA ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

19 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre araç içi kamera zorunluluğu C hususiyetleri listesinde olan arabaları kapsıyor. C hususiyetinde olan arabaya sahip olan araç sahipleri kamera ve araç takip sistemi kullanmak zorunda kalacak.

Sosyal medyada araç kamera zorunluluğunun tüm araçlar için geçerli olduğuna dair yapılan paylaşımlar kısa sürede gündem oldu. Eksik ve asılsız olan bilgi kısa sürede birçok kişiye ulaşırken "kamera zorunluluğu tüm arabalar için mi geçerli" sorusunu soranların sayısı arttı.

Kamera zorunluluğu tüm araçları kapsamazken, C hususiyetlerindeki araçlara zorunlu olacak. Buna göre C hususiyetlerindeki arabalara yönelik araç takip sistemi, kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurulması zorunlu kılınıyor.

ARAÇ KAMERA ZORUNLULUĞU RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

19 Ağustos Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle paylaşıldı:

"18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin geçici 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 12- 1 sayılı Cetvelin C) Hususiyetlerine Göre Araçlarda Bulundurulacak Techizat bölümünde yer alan araç takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu teçhizatı bulundurma şartı, kapsamda bulunan ve bu fıkranın yürürlük tarihinden sonra ilk defa tescil edilecek taşıtlarda ilk tescil sırasında aranır. 1 sayılı Cetvelin C) Hususiyetlerine Göre Araçlarda Bulundurulacak Techizat bölümünde yer alan araç takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu teçhizatı bulundurma şartı, kapsamda bulunan ve birinci fıkranın yürürlük tarihinden önce ilk defa tescil

edilen taşıtlardan;

a) 2025 ile 2023 arasındaki modeller için 1/1/2026,

b) 2022 ile 2018 arasındaki modeller için 1/1/2027,

c) 2017 ve öncesi modeller için 1/1/2028,

tarihinden sonraki ilk muayenelerine kadar aranmaz.”