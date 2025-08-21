Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Kamera zorunluluğu hangi araçları kapsıyor? Araç takip sistemi ve kamera sistemi bu araçlara zorunlu!

Araç kamera zorunluluğu olan araçlar listesi sürücülerin gündeminde. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurulması bazı araç gruplarına zorunlu kılınıyor. Kamera zorunluluğu, C hususiyetlerindeki araçlara yönelik uygulanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kamera zorunluluğu hangi araçları kapsıyor? Araç takip sistemi ve kamera sistemi bu araçlara zorunlu!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 10:04

32991 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 'de yayımlandı. Araç kamera zorunluluğu olan araçlar listesi ise sosyal medyada dikkat çekti. Araç sahipleri kamera zorunluluğunu kapsayan araçları araştırıyor.

KAMERA ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

19 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre araç içi kamera zorunluluğu C hususiyetleri listesinde olan arabaları kapsıyor. C hususiyetinde olan arabaya sahip olan araç sahipleri kamera ve araç takip sistemi kullanmak zorunda kalacak.

Kamera zorunluluğu hangi araçları kapsıyor? Araç takip sistemi ve kamera sistemi bu araçlara zorunlu!

Sosyal medyada araç kamera zorunluluğunun tüm araçlar için geçerli olduğuna dair yapılan paylaşımlar kısa sürede gündem oldu. Eksik ve asılsız olan bilgi kısa sürede birçok kişiye ulaşırken "kamera zorunluluğu tüm arabalar için mi geçerli" sorusunu soranların sayısı arttı.

Kamera zorunluluğu tüm araçları kapsamazken, C hususiyetlerindeki araçlara zorunlu olacak. Buna göre C hususiyetlerindeki arabalara yönelik araç takip sistemi, kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurulması zorunlu kılınıyor.

Kamera zorunluluğu hangi araçları kapsıyor? Araç takip sistemi ve kamera sistemi bu araçlara zorunlu!

ARAÇ KAMERA ZORUNLULUĞU RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

19 Ağustos Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle paylaşıldı:

"18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin geçici 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 12- 1 sayılı Cetvelin C) Hususiyetlerine Göre Araçlarda Bulundurulacak Techizat bölümünde yer alan araç takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu teçhizatı bulundurma şartı, kapsamda bulunan ve bu fıkranın yürürlük tarihinden sonra ilk defa tescil edilecek taşıtlarda ilk tescil sırasında aranır. 1 sayılı Cetvelin C) Hususiyetlerine Göre Araçlarda Bulundurulacak Techizat bölümünde yer alan araç takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu teçhizatı bulundurma şartı, kapsamda bulunan ve birinci fıkranın yürürlük tarihinden önce ilk defa tescil
edilen taşıtlardan;
a) 2025 ile 2023 arasındaki modeller için 1/1/2026,
b) 2022 ile 2018 arasındaki modeller için 1/1/2027,
c) 2017 ve öncesi modeller için 1/1/2028,
tarihinden sonraki ilk muayenelerine kadar aranmaz.”

Kamera zorunluluğu hangi araçları kapsıyor? Araç takip sistemi ve kamera sistemi bu araçlara zorunlu!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Araç sahipleri dikkat! Bu tarihten sonra satarsanız zarar edebilirsiniz: Uzmanlardan kritik tavsiye
ETİKETLER
#resmi gazete
#Karayolları Trafik Yönetmeliği
#Araç-kamerası
#C Hususiyeti
#Araç Takip Sistemi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.