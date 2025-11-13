Menü Kapat
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Kar yağacak mı, nerede? MGM kar yağışı beklenen illeri duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkemizde kar yağışı beklenen illeri sıraladı. Havaların soğumasıyla beraber Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı yer yer etkili oluyor. Vatandaşlar ise kar yağacak mı, nereye araştırmasına başladı.

Kar yağacak mı, nerede? MGM kar yağışı beklenen illeri duyurdu
Son günlerde bazı bölgelerde havalar soğurken gözler kar yağışına çevrildi. MGM verilerine göre beklenen iller de belli oldu.

KAR YAĞACAK MI, NEREDE?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre , , , Kars, Hakkari, Bitlis, Van, Ardahan, Muş illerinde kar yağışının yaşanması bekleniyor. Bölgesi'nde sıcaklıkların düşmesinin ardından kar yağışı için bekleyiş başladı.

Kar yağacak mı, nerede? MGM kar yağışı beklenen illeri duyurdu

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

MGM haritası ile günlük hava durumunu öğrenebiliyoruz. Yapılan son açıklamaya göre Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlaması, yarın Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğusunda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

