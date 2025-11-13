Kar yağacak mı, nerede? MGM kar yağışı beklenen illeri duyurdu

Kategoriler
Son günlerde bazı bölgelerde havalar soğurken gözler kar yağışına çevrildi. MGM verilerine göre kar yağışı beklenen iller de belli oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre Erzurum, Yozgat, Kayseri, Kars, Hakkari, Bitlis, Van, Ardahan, Muş illerinde kar yağışının yaşanması bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların düşmesinin ardından kar yağışı için bekleyiş başladı.
MGM hava durumu haritası ile günlük hava durumunu öğrenebiliyoruz. Yapılan son açıklamaya göre Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlaması, yarın Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğusunda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.