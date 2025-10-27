Kasım seminerleri online mı 2025? Öğretmen kasım ayı seminer tarihleri

Kasım ayında gerçekleşecek olan öğretmen seminerleri için bekleyiş devam ederken Bakan Tekin tarafından yapılacak olan açıklama bekleniyor. Geçen yıl bu dönemde seminerler online olarak gerçekleşmişti.

KASIM SEMİNERLERİ ONLİNE MI 2025?

Kasım ayında gerçekleşecek olan seminerler için bekleyiş sürerken online olup olmayacağı duyurulmadı. Seminerlere kısa süre kala durumun netleşmesi bekleniyor.

Bakan Tekin geçen yıl seminerlerin online olacağını açıklamıştı. Bu yılın durumu için netlik kazanmadı. Bakan Tekin, "Ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadeleri ile online olacağını belirtmişti. 2025 yılı kasım ayı öğretmen seminerlerinin online mı yoksa yüz yüze mi olacağına dair açıklama henüz gelmedi.

ÖĞRETMEN KASIM AYI SEMİNERLERİ YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Bakan Tekin, geçen sene kasım ayı seminerlerinin online olacağını "Her ayın ilk haftasında düzenlediğimiz Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda ve ziyaret ettiğimiz okullarda öğretmenlerimizle buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ediyor, attığımız tüm adımları öğretmenlerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda belirliyoruz. Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadeleri ile duyurmuştu. 2025 yılında seminerlerin online olup olmayacağı hakkında herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Önümüzdeki günlerde durumun netleşmesi bekleniyor.

KASIM AYI ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

2025 yılında seminerlerin ne zaman yapılacağı henüz belli olmazken geçen yıl 11-15 Kasım aralığında gerçekleşmişti. Ara tatilin başlaması ile beraber öğretmenler kasım ayı seminerlerine katılacak.