Ketojenik beslenme nedir ve nasıl olur? Keto diyeti nasıl yapılır? (Örnek menü listesi)

Keto diyeti nedir sorusuna basitçe “çok düşük karbonhidrat (günlük 20-50 g net), yüksek yağ ve yeterli protein prensibiyle çalışan metabolik bir beslenme sistemi” cevabı verilebilir. Diyetin temel amacı, glikoz depolarını tükettikten sonra karaciğerin yağ asitlerinden keton üretmesini tetiklemek ve böylece beyne iletilen yakıtı glikoz yerine ketonlarla değiştirmektir. Enerji dalgalanmaları azaldığı için birçok kullanıcı odaklanma artışı ve tokluk süresinde uzama rapor eder. Ketojenik diyet nasıl yapılır sorusu ise planlı alışveriş, doğru yağ kaynaklarını seçme ve gizli şeker tuzaklarını ayıklama adımlarını içerir.

Birçok kişinin yağ yakımını hızlandırmak ve kan şekerini dengelemek için benimsediği ketojenik diyet nedir sorusunun yanıtı, aslında günlük makro dağılımında radikal bir değişiklikten ibaret: karbonhidratı minimuma indirip yağı ana enerji kaynağı hâline getirmek. Bu yaklaşım, vücudu “ketoz” denilen metabolik duruma sokarak yağ asitlerini keton cisimciklerine dönüştürmesini sağlar. Yüksek proteinli diyetlerle karıştırılsa da keto modeli, orta düzey protein ve yüksek sağlıklı yağ oranıyla öne çıkar; bu da uzun süre tok hissetmeye katkı verir. Market raflarında keto etiketli ürünlerin artması, “ketojenik yiyecekler nelerdir” merakını da büyütürken, kahve müdavimlerinin aklında “ketojenik diyette kahve içilir mi?” sorusu belirir.

KETOJENİK DİYET NEDİR?

Bu model, epilepsi tedavisinde 1920’lerden beri klinik olarak kullanılan yüksek yağlı terapötik diyete dayanır; güncel popülaritesi zayıflama ve insülin direnci yönetiminde görülür. Temel prensip, insülin hormonunu düşük seviyede tutarak lipolizi (yağ yıkımı) maksimize etmektir. Karbonhidrat kısıtlaması başladığında karaciğer 2-3 gün içinde keton üretir; kan betahidroksibütirat düzeyi 0,5 mmol/L’nin üzerine çıktığında kişi “nutritional ketosis”e girer. Bu sırada su ve elektrolit kaybı artacağı için sodyum-potasyum takviyesi önem kazanır.

KETOJENİK YİYECEKLER NELERDİR?

Aşağıdaki listede net karbonhidratı çok düşük, yağ veya lif içeriği yüksek gıdalar bulunur:

Zeytinyağı, hindistancevizi yağı, avokado yağı

Avokado, zeytin, hindistancevizi

Somon, sardalya, uskumru, yumurta

Süt ürünü olarak tam yağlı peynir, krema, kefir (laktozsuz)

Düşük nişastalı sebzeler: Ispanak, kabak, brokoli, karnabahar

Yağlı tohumlar: Badem, fındık, ceviz, chia, keten tohumu

Şekersiz hindistancevizi sütü ve badem sütü

Not: Meyvelerin çoğu fruktoz nedeniyle sınırlı tüketilir; avokado ve böğürtlen küçük porsiyonlarla tercih edilebilir.

KETOJENİK DİYETTE KAHVE İÇİLİR Mİ?

Evet. Şekersiz filtre kahve veya espresso keto‐dostudur; hatta “bulletproof coffee” denen tarife göre kahveye 1 tatlı kaşığı tereyağı ve hindistancevizi yağı eklenerek sabah öğünü atlanabilir. Tatlandırıcı olarak eritritol veya stevia kullanılabilir; latte hazırlarken laktozsuz tam yağlı süt ya da badem sütü miktarı 100 ml’yi geçmemelidir.

KETOJENİK DİYET LİSTESİ (ÖRNEK MENÜ)

KETON DENGESİ–1. GÜN

Sabah: Bulletproof kahve + 30 g çiğ badem

Bulletproof kahve + 30 g çiğ badem Öğle: Izgara somon (150 g) + tereyağlı karnabahar püresi

Izgara somon (150 g) + tereyağlı karnabahar püresi Ara: ¼ avokado + tuz-limon

¼ avokado + tuz-limon Akşam: Zeytinyağlı semizotu salatası + keçi peyniri (40 g) + 1 haşlanmış yumurta

YAĞ ADAPTASYONU–2. GÜN

Sabah: 2 yumurta ile hazırlanmış tereyağlı omlet, 5 zeytin

2 yumurta ile hazırlanmış tereyağlı omlet, 5 zeytin Öğle: Zeytinyağlı ton balıklı roka salatası, avokado dilimleri

Zeytinyağlı ton balıklı roka salatası, avokado dilimleri Ara: 1 fincan kefir + tarçın

1 fincan kefir + tarçın Akşam: Fırında tavuk but (200 g) + zeytinyağlı ızgara kabak

LİF VE ELEKTROLİT–3. GÜN

Sabah: Şekersiz badem sütlü matcha latte + 2 ceviz

Şekersiz badem sütlü matcha latte + 2 ceviz Öğle: Kıymalı kabak spagetti (karnabahar pirinciyle)

Kıymalı kabak spagetti (karnabahar pirinciyle) Ara: Chia pudingi (hindistancevizi sütü ile)

Chia pudingi (hindistancevizi sütü ile) Akşam: Izgara karides (150 g) + brokoli-peynir gratin

Bu üç günlük döngüyü 7-14-21 güne genişletirken sebze ve protein kaynaklarını rotasyona sokmak keton esnekliğini korur.

KETOJENİK DİYETİN FAYDALARI VE RİSKLERİ

Artıları: Hızlı su kaybı sonrası yağ yakımının hızlanması, iştah hormonlarında azalma, HDL kolesterolde artış, trigliseritte düşüş.

Hızlı su kaybı sonrası yağ yakımının hızlanması, iştah hormonlarında azalma, HDL kolesterolde artış, trigliseritte düşüş. Eksileri: “Keto flu” (baş ağrısı, yorgunluk), elektrolit dengesizliği, uzun vadede LDL kolesterolde artış riski, kabızlık.

“Keto flu” (baş ağrısı, yorgunluk), elektrolit dengesizliği, uzun vadede LDL kolesterolde artış riski, kabızlık. Dikkat: Böbrek sorunları, karaciğer hastalığı, pankreas enzim yüksekliği olanlar tıbbi onay almadan uygulamamalıdır.