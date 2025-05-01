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 | Murat Makas

7 günlük detoks diyet listesi: Bir haftalık detoks diyeti nasıl yapılır?

Haftalık beslenme düzeninde radikal değişiklik yapmadan vücudu arındırmak isteyenler için 7 günlük detoks diyeti listesi pratik ve sürdürülebilir bir yol sunar. Doğru kombinasyonlarla hazırlanan detoks menüleri, sindirim sistemine “mini tatil” vererek ödemi azaltır, bağırsak hareketlerini destekler ve enerji seviyesini yükseltir. Peki detoks diyeti nedir, gerçekten ne kadar kilo kaybı beklenebilir ve hangi temel kurallara uymak gerekir? Bu içeriğimizde yedi gün boyunca sabah-öğle-akşam öğünleri ve ara öğelerle örnek menü paylaşıyor, olası faydaları ve dikkat edilmesi gereken noktaları açıklıyoruz.

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7 günlük detoks diyet listesi: Bir haftalık detoks diyeti nasıl yapılır?
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 17:42

Detoks diyeti nedir sorusunun kısaca yanıtı, yüksek şeker-yağ içeren ultra işlenmiş gıdaları geçici olarak menüden çıkarıp sebze, meyve, lif ve su tüketimini artıran kısa süreli bir beslenme protokolü. Amaç karaciğer, böbrek ve lenf sisteminin doğal detoksifikasyon kapasitesini desteklemektir; uzun vadeli kalori kısıtlaması değil. Detoks diyeti nasıl yapılır sorusunda en kritik nokta denge: Yeterli protein alınmadığında kas kaybı, aşırı karbonhidrat kısıtlandığında baş ağrısı görülebilir. Yedi günlük örnek plan, bir anda sıvı diyeti uygulamak yerine adım adım sebze‐meyve yoğun öğünler sunarak adaptasyonu kolaylaştırır.

7 günlük detoks diyet listesi: Bir haftalık detoks diyeti nasıl yapılır?

GÜN 1: HAFİF BAŞLANGIÇ

Sabah: Ilık limonlu su + 1 ince dilim tam buğday ekmekli avokadolu tost + maydanozlu yeşil çay.
Ara: 1 yeşil elma.
Öğle: Zeytinyağlı enginar + bol rokalı salata (nar ekşisiz).
Ara: 1 su bardağı kefir + 5 badem.
Akşam: Izgara somon (120 g) + haşlanmış kuşkonmaz.
Detoks notu: Gün boyu en az 2,5 l su – tercihen nane ve salatalık dilimleriyle aromalandırılmış.

GÜN 2: SU DENGESİ VE LİF

Sabah: Ispanak, salatalık, su ve zencefilli “green smoothie”.
Ara: 1 avuç yaban mersini.
Öğle: Mercimek salatası (kırmızı mercimek, yeşillik, limon).
Ara: Rezene çayı + 1 küçük armut.
Akşam: Fırında kabak-havuç dilimleri + 1 haşlanmış yumurta.

GÜN 3: PROBİYOTİK DESTEK

Sabah: Probiyotik yoğurt, chia tohumu, nar taneli bowl.
Ara: 10 fındık.
Öğle: Nohutlu semizotu salatası.
Ara: 1 bardak kombu çayı.
Akşam: Izgara hindi göğüs (100 g) + zerdeçallı karışık sebze çorbası.

GÜN 4: ANTİOKSİDAN YOĞUN

Sabah: Tarçınlı yulaf lapası (bitkisel sütle) + çilek.
Ara: Zencefilli detoks suyu.
Öğle: Zeytinyağlı pazı sarması + tam tahıllı kinoa pilavı.
Ara: 1 orta boy şeftali.
Akşam: Fırın alabalık + roka-tere salatası.

7 günlük detoks diyet listesi: Bir haftalık detoks diyeti nasıl yapılır?

GÜN 5: SEBZE-MEYVE ORANI MAKSİMUM

Sabah: Kereviz sapı, yeşil elma, limon suyu sıkma suyu.
Ara: 1 tam ceviz.
Öğle: Buharda brokoli-karnabahar tabak + 2 yemek kaşığı humus.
Ara: Naneli ada çayı.
Akşam: Peynirsiz sebzeli omlet (2 yumurta akı + 1 tam).

GÜN 6: HAFİF PROTEİN VE TAM TAHIL

Sabah: Tam buğday ekmekli lor-dereotu sandviç.
Ara: 1 kivi.
Öğle: Bulgur tabanlı falafel salatası (yağsız fırın).
Ara: 1 bardak ayran.
Akşam: Fırında tatlı patates + yoğurt sosu.

GÜN 7: SIVI AĞIRLIKLI TAMAMLAMA

Sabah: Ihlamur-limon çayı + 2 tam hurma.
Ara: Salatalık savoy smoothie.
Öğle: Soğuk domates-fesleğen çorbası.
Ara: 1 armut + 1 bardak maden suyu.
Akşam: Mercimek-zencefil çorbası + maydanoz-limon suyu.

7 günlük detoks diyet listesi: Bir haftalık detoks diyeti nasıl yapılır?

DETOKS DİYETİ NEDİR VE NE İŞE YARAR?

Detoks diyeti, antioksidan, lif ve su içeriği zengin besinler aracılığıyla karaciğer ve böbreklerin toksin süzme kapasitesini desteklemeyi amaçlar. Kısa sürede ödem atılımını hızlandırabilir, sindirimi düzenler, şişkinlik hissini azaltır. Ancak uzun süreli kalori kısıtı içeren sıvı diyetlerle karıştırmamak gerekir. Yedi günlük plan, protein-karbonhidrat-yağ dengesini tamamen kesmez; kısa vadeli enerji düşüklüğü minimaldir.

7 GÜNLÜK DETOKS DİYETİ KAÇ KİLO VERDİRİR?

7 günlük detoks diyeti kaç kilo verdirir sorusunun cevabı kişiye göre değişir; ortalama 1,5–3 kg arası kayıp sıklıkla ödem ve glikojen azalışı kaynaklıdır. Diyet bitiminde eski yüksek şeker-tuz düzenine dönülürse kilo geri gelebilir. Kalıcı sonuç için detoks sonrası Akdeniz tipi beslenmeye geçmek önerilir.

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Sıkça Sorulan Sorular

1 haftalık detoks kaç kilo verdirir?
Metabolizma, başlangıç kilosu ve fiziksel aktiviteye bağlı olarak genellikle 1,5–3 kg arasında değişir; bunun büyük bölümü ödem olur.
7 günlük detoks nasıl yapılır?
Rafine şeker, işlenmiş un, trans yağ ve yüksek kafeini çıkarıp bol sebze-meyve, tam tahıl, yağlı tohum ve en az 2,5 l su eklenir; örnek liste yukarıda yer almakta.
Göbek eriten detoks suyu nasıl yapılır?
1 l suya ½ salatalık, 3 nane yaprağı, ½ limon dilim ve küçük zencefil parçası ekleyin; gece bekletip gün içinde tüketin.
7 günlük sıvı diyeti kaç kilo verdirir?
Salt sıvı programlar 3–5 kg kaybettirebilir; ancak kas kaybı ve elektrolit dengesizliği riski yüksek olduğu için uzman kontrolü şart.
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