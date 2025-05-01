Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Murat Makas

21 günlük detoks diyet listesi nedir? 21 günlük detoks diyeti nasıl yapılır?

Detoks diyeti nasıl yapılır sorusuna uzun soluklu bir yanıt veren 21 günlük model, klasik bir sıvı arınma yaklaşımından farklıdır; çünkü her üç günde bir menü bileşenlerini değiştirerek adaptasyonu kolaylaştırır. Uzmanlar, üçüncü haftanın sonunda tatlı ve işlenmiş gıda isteğinin belirgin biçimde azaldığını, bağırsak hareketlerinin düzenlendiğini rapor eder. Yine de kalori açığı gün başına 300-500 kcal civarında tutulduğu için kas kaybı riskine karşı yeterli protein alınmasına özen gösterilir.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
21 günlük detoks diyet listesi nedir? 21 günlük detoks diyeti nasıl yapılır?
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 17:49
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 17:49

Metabolizmayı “yeniden başlatmak” isteyenlerin son yıllarda sıkça tercih ettiği 21 günlük detoks diyeti listesi, üç haftaya yayılan kademeli bir beslenme protokolü sunar. İlk haftada ödem atmak, ikinci haftada yağ yakımını hızlandırmak, üçüncü haftada ise yeni alışkanlıkları kalıcılaştırmak temel hedef.

Ama detoks diyeti nedir tam olarak, her bünyede aynı etkiyi mi gösterir; üstelik 21 gün sonunda kaç kilo eksilme beklenmelidir? Taze sebze-meyve, tam tahıl ve kaliteli protein üçlüsünden asla vazgeçmeden hazırlanan menüler, kalori kısıtlamasının ötesinde antioksidan desteği sağlar. Programı uygularken günlük su tüketimini 2,5 litrenin altına düşürmemek, hafif egzersizi rutine eklemek ve uyku düzenini korumak başarı şansınızı yükseltir.

DETOKS DİYETİ NEDİR?

Detoks diyeti; yüksek şeker, doymuş yağ ve tuz içeren işlenmiş gıdaları geçici olarak çıkartıp, onları su, lif, vitamin ve mineral açısından zengin kaynaklarla değiştiren süre-kısıtlı bir beslenme yaklaşımıdır. Amaç karaciğer, böbrek ve lenflerin doğal temizleme görevine destek olmak, eş zamanlı olarak bağırsak mikrobiyotasını onarmaktır. Üç haftalık model, vücuda “şok” yerine “evrim” mantığıyla yaklaşır: İlk dört-beş gün rafine şeker kesilir, ikinci periyotta glüten ve süt ürünleri azaltılır, son periyotta tam tahıllar küçük porsiyonlarla geri eklenir. Böylece inflamasyon tetikleyen besinlerden uzak kalma süresi yeterince uzun, kas-kemik sağlığını korumak için yeterince dengeli olur.

21 günlük detoks diyet listesi nedir? 21 günlük detoks diyeti nasıl yapılır?

21 GÜNLÜK DETOKS DİYETİ LİSTESİ

Aşağıdaki şablon, her gün 1 600 kcal civarında enerji sağlar; porsiyonları diyetisyeninize göre ayarlayabilirsiniz:

Gün 1-7 – Ödem Atma Dönemi

  • Sabah: Ilık limonlu su, 1 dilim tam buğday ekmek + avokado, 1 haşlanmış yumurta
  • Ara: Bir avuç çiğ badem
  • Öğle: Kinoalı roka salatası + 120 g ızgara somon
  • Ara: Kefir + yarım muz
  • Akşam: Buharda brokoli-havuç + 1 kepçe mercimek çorbası

Gün 8-14 – Yağ Yakımı Dönemi

  • Sabah: Ispanak-kefir smoothie (chia tohumlu)
  • Ara: 1 orta boy kivi
  • Öğle: Tavuk göğüs + karnabahar püresi
  • Ara: Rezene çayı + 5 fındık
  • Akşam: Zeytinyağlı enginar, 1 dilim tam buğday ekmek

Gün 15-21 – Sürdürülebilir Beslenme Dönemi

  • Sabah: Tarçınlı yulaf lapası (bitkisel sütle) + çilek
  • Ara: Salatalık-nane detoks suyu
  • Öğle: Nohutlu semizotu salatası + 2 yemek kaşığı yoğurt sosu
  • Ara: 1 avuç yaban mersini
  • Akşam: Izgara alabalık + mevsim yeşilliği

Not: Her gün 2,5–3 l su; haftada üç gün 30 dakikalık tempolu yürüyüş veya yoga önerilir.

21 günlük detoks diyet listesi nedir? 21 günlük detoks diyeti nasıl yapılır?

21 GÜNLÜK DETOKS DİYETİ NASIL YAPILIR?

  1. Planla: Haftalık alışveriş listesi çıkarın; evde abur-cubur bulundurmayın.
  2. Kademeli geçiş: Şeker ve kafeini ilk üç günde azaltın; aniden kesmek baş ağrısı tetikleyebilir.
  3. Protein dengele: Günlük porsiyonlarda balık, bakliyat ve yumurtayı dönüşümlü kullanın.
  4. Renkli tabak: Her ana öğüne en az üç farklı renk sebze ekleyin; fitokimyasallar antioksidan kapasiteyi yükseltir.
  5. Takip et: Ölçek yerine ayna ve göbek çevresi metre ölçümüyle ilerlemeyi kaydedin; kilo tek başına yeterli gösterge değildir.

21 GÜNLÜK DETOKS DİYETİ NE İŞE YARAR?

  • Ödem atılımı: Düşük sodyum ve yüksek potasyum dengesi lenf drenajını destekler.
  • İnsülin duyarlılığı: Rafine karbonhidrat kısıtlaması glukoz toleransını iyileştirir.
  • Mikrobiyota dostu: Lif zengini besinler bağırsak bakterilerinin çeşitliliğini artırır.
  • Enerji artışı: Kan şekerinde ani dalgalanma olmadığı için sabah yorgunluğu azalır.
21 günlük detoks diyet listesi nedir? 21 günlük detoks diyeti nasıl yapılır?

21 GÜNLÜK DETOKS DİYETİ KAÇ KİLO VERDİRİR?

Programın sonunda ortalama 3-6 kg kayıp beklenir; bunun 1-2 kg’ı ödem, geri kalanı yağ ve glikojen stoklarından gelir. Günlük kalori açığını arttırmak hızlı sonuç verse de kas kaybı riski doğurur; bu nedenle aşırı kısıtlamadan kaçının. Detoks bittiğinde Akdeniz tipi dengeli menüye geçilmezse kaybedilen kiloların yarısı iki-üç haftada geri alınabilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
7 Günlük Detoks Diyet Listesi: Bir Haftalık Detoks Diyeti Nasıl Yapılır?
10 günde mum gibi eriten detoks suyu tarifi!

Sıkça Sorulan Sorular

3 haftalık detoks kaç kilo verdirir?
Kişinin başlangıç kilosu ve aktivite düzeyine bağlı olarak 3-6 kg arasında değişir; yüksek başlangıç ağırlığı olanlarda rakam yükselir.
21 günlük detoks nasıl yapılır?
Şeker-un-işlenmiş yağ üçlüsünü çıkarıp sebze, meyve, tam tahıl ve kaliteli proteinlere odaklanarak; üç haftayı ödem, yağ yakımı ve sürdürülebilir alışkanlık dönemleri olarak planlayarak yapılır.
Göbek eriten detoks suyu nasıl yapılır?
1 l suya yarım salatalık, 5 nane yaprağı, ince dilimlenmiş yarım limon ve bir parça taze zencefil ekleyin; gece buzdolabında bekletip ertesi gün tüketin.
21 günlük detoks diyeti kaç kilo verdirir?
Genellikle 3-6 kg kayıp sağlanır; ancak kalıcı sonuç için detoks sonrası da dengeli beslenmeye devam edilmeli.
ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.