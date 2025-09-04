Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Körfezray Metrosu ne zaman açılacak? Durak sayısı ve yolculuk süresi

Bakan Uraloğlu, Körfezray Metrosu çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunurken vatandaşlar Körfezray Metrosunun açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Projenin toplamda 28,5 kilometrelik çift hat ve 18 istasyondan oluşacağı öğrenilirken, hizmete açılacağı tarih de dikkat çekti.

Körfezray Metrosu ne zaman açılacak? Durak sayısı ve yolculuk süresi
18 istasyondan oluşacak olan Körfezray Metrosu için bekleyiş sürerken temeli cumartesi günü atılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, detayları paylaştı.

KÖRFEZRAY METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

'de vatandaşların heyecanla beklediği Körfezray Metrosunun temeli bu cumartesi günü atılacak. Uraloğlu, "6 Eylül Cumartesi günü Körfezray Metrosu'nun temeli atılacak. Toplam 28,5 kilometrelik çift hat, 18 istasyon ve 1 depo sahasından oluşacak proje, Kocaeli'nin en yoğun akslarından biri olan Körfez--- hattında hizmet verecek." ifadelerini kullanarak güzel haberi paylaştı. hattının Nisan 2028'de tamamlanması planlanıyor. Sefer süresinin ise 42 dk olması öngörülüyor.

Körfezray Metrosu ne zaman açılacak? Durak sayısı ve yolculuk süresi

KÖRFEZRAY METROSU DURAKLARI: KAÇ İSTASYON?

Yapılan son açıklamaya göre metro hattı 18 istasyondan oluşurken, toplam uzunluğu 28,5 kilometrelik çift hat olacak. Bu cumartesi temeli atılacak olan hattın 2028 yılının Nisan ayında hizmete açılması bekleniyor. Körfez-Derince-İzmit-Kartepe hattında hizmet vereceği de belirtildi. İstasyonlar arasında Tüpraş-Petkim Körfez 95 Evler Derince EAH Derince Derince Millet Bahçesi Kuruçeşme İzmit Seka Devlet Hastanesi Seka Park Cumhuriyet Parkı Milli İrade Meydanı Bekirdere Otogar Yahya Kaptan Symbol Fındıklı Kartepe Kartepe İzmit Doğu yer aldı.

Körfezray Metrosu ne zaman açılacak? Durak sayısı ve yolculuk süresi

Seka Devlet Hastanesi istasyonu, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi ile Otogar arası hattın olması beklenmekte. Hattın, İzmit Seka Park Ana Transfer Merkezi'nde TCDD hattı, deniz hatları ve tramvay ile İzmit Milli İrade Meydanı'nda tramvay, TCDD, Güney ve Üniversite HRS hatlarıyla, Kocaeli Otogar, Körfez, Derince Devlet Hastanesi, Çenesuyu, Kuruçeşme, Bekirdere ve Dumlupınar Transfer Merkezlerinde de diğer toplu taşıma sistemleriyle entegre olacağı da belirtildi.

