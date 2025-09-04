Bakan Uraloğlu duyurdu: Körfezray Metrosu’nun temeli 6 Eylül’de atılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Körfez-Derince-İzmit-Kartepe hattında hizmet verecek olan Körfezray Metrosu’nun temelinin 6 Eylül Cumartesi günü atılacağını açıkladı. Proje, toplam 28,5 kilometrelik çift hat ve 18 istasyondan oluşuyor.

İLK ETAP: TÜPRAŞ PETKİM’DEN İZMİT DOĞU İSTASYONU’NA

Bakan Uraloğlu, projenin ilk etabının Tüpraş Petkim’den başlayarak Derince ilçesi üzerinden geçeceğini, ardından Millet Bahçesi ve Seka Park’ın yeşil alanlarından kent merkezine ulaşacağını ifade etti. Hat, Kocaeli Otogarı’na uğrayarak İzmit Doğu İstasyonu’nda sona erecek. Uraloğlu, hattın ilk yılında günlük yaklaşık 300 bin yolcu taşımasını ve zamanla bu sayının 500 bine ulaşmasını öngördüklerini söyledi.

Proje kapsamında toplam 58,2 kilometrelik tünel kazısı için 6 dev kazı makinesi (TBM) sahaya getirildi. İlk iki TBM’nin montajının tamamlandığını belirten Uraloğlu, Seka Devlet Hastanesi istasyonundan Otogar yönüne doğru kazı çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı. Tünel kazılarının Nisan 2028’de tamamlanması hedefleniyor.

MEVCUT ULAŞIM SİSTEMLERİYLE ENTEGRE OLACAK

Körfezray, kentin diğer toplu taşıma sistemleriyle entegre olacak. Bakan Uraloğlu, “İzmit Seka Park Ana Transfer Merkezi’nde TCDD hattı, deniz hatları ve tramvay; İzmit Milli İrade Meydanı’nda tramvay, TCDD, Güney ve Üniversite HRS hatları; Kocaeli Otogar, Körfez, Derince Devlet Hastanesi ve diğer transfer merkezlerinde ise toplu taşımayla entegre hizmet verecek” dedi.

İKİNCİ ETAP İLE DAHA GENİŞ KAPSAM

Projenin ikinci etabında Körfezray’ın kapsamının genişletileceğini ve Kocaeli’nin farklı bölgelerine ulaşım sağlanacağını belirten Uraloğlu, hattın bir uçtan Körfez Atalar’a, diğer uçtan Kocaeli Fuar Merkezi ve Cengiz Topel Havalimanı’na erişimi sağlayacak şekilde planlandığını açıkladı.