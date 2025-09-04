Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Bakan Uraloğlu duyurdu: Körfezray Metrosu’nun temeli 6 Eylül’de atılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Körfez-Derince-İzmit-Kartepe hattında hizmet verecek olan metronun temelinin 6 Eylül’de atılacağını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Uraloğlu duyurdu: Körfezray Metrosu’nun temeli 6 Eylül’de atılacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 13:56
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 13:56

Ulaştırma ve Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Körfez-Derince--Kartepe hattında hizmet verecek olan Körfezray Metrosu’nun temelinin 6 Eylül Cumartesi günü atılacağını açıkladı. Proje, toplam 28,5 kilometrelik çift hat ve 18 istasyondan oluşuyor.

İLK ETAP: TÜPRAŞ PETKİM’DEN İZMİT DOĞU İSTASYONU’NA

Bakan Uraloğlu, projenin ilk etabının Tüpraş Petkim’den başlayarak Derince ilçesi üzerinden geçeceğini, ardından Millet Bahçesi ve Seka Park’ın yeşil alanlarından kent merkezine ulaşacağını ifade etti. Hat, Otogarı’na uğrayarak İzmit Doğu İstasyonu’nda sona erecek. Uraloğlu, hattın ilk yılında günlük yaklaşık 300 bin yolcu taşımasını ve zamanla bu sayının 500 bine ulaşmasını öngördüklerini söyledi.

Proje kapsamında toplam 58,2 kilometrelik kazısı için 6 dev kazı makinesi (TBM) sahaya getirildi. İlk iki TBM’nin montajının tamamlandığını belirten Uraloğlu, Seka Devlet Hastanesi istasyonundan Otogar yönüne doğru kazı çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı. Tünel kazılarının Nisan 2028’de tamamlanması hedefleniyor.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Körfezray Metrosu’nun temeli 6 Eylül’de atılacak

MEVCUT ULAŞIM SİSTEMLERİYLE ENTEGRE OLACAK

Körfezray, kentin diğer toplu taşıma sistemleriyle entegre olacak. Bakan Uraloğlu, “İzmit Seka Park Ana Transfer Merkezi’nde TCDD hattı, deniz hatları ve tramvay; İzmit Milli İrade Meydanı’nda tramvay, TCDD, Güney ve Üniversite HRS hatları; Kocaeli Otogar, Körfez, Derince Devlet Hastanesi ve diğer transfer merkezlerinde ise toplu taşımayla entegre hizmet verecek” dedi.

İKİNCİ ETAP İLE DAHA GENİŞ KAPSAM

Projenin ikinci etabında Körfezray’ın kapsamının genişletileceğini ve Kocaeli’nin farklı bölgelerine sağlanacağını belirten Uraloğlu, hattın bir uçtan Körfez Atalar’a, diğer uçtan Kocaeli Fuar Merkezi ve Cengiz Topel Havalimanı’na erişimi sağlayacak şekilde planlandığını açıkladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Taşıt kredisi faizleri düştü: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı
KYK yurt ücretleri açıklandı: Fiyatlar yüzde 40 arttı
Çalışan emeklilere çift maaş hakkı: Kimler yararlanabilecek? İşte çift maaş almanın yolu
ETİKETLER
#tünel
#kocaeli
#ulaşım
#izmit
#metro
#altyapı
#Körfezray
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.