Editor
Editor
 Sumru Tarhan

KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınavı kaç dakika? KPSS sınav süresi

KPSS lisans sınav tarihi belli oldu. Sınava katılacak olanlar ise KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınavının kaç dakika sürdüğünü araştırmaya başladı. Takvime göre KPSS sınavı bu sene eylül ayında gerçekleşecek. Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavları 7 Eylül günü 10.15'te başlayacak.

KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınavı kaç dakika? KPSS sınav süresi
Bu yıl eylül ayında düzenlenecek olan sınavları için bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca adayın katılacağı KPSS Genel Yetenek sınavlarının kaç dakika sürdüğü de sınava kısa süre kala yeniden gündeme geldi.

KPSS GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK SINAVI KAÇ DAKİKA?

KPSS lisans Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı, takvimine göre 7 Eylül tarihinde uygulanacak. Sınav 10.15'te başlarken 130 dakika sürecek. Alan Bilgisi 1. oturum 13 Eylül saat 10.15'te, 2. oturum 13 Eylül saat 14.45'te, 3. oturum ise 14 Eylül saat 10.15'te başlarken bu yıl da binlerce adayın katılım sağlaması bekleniyor.

KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınavı kaç dakika? KPSS sınav süresi

Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavlarında toplamda 120 soru sorulurken adaylara 130 dakika süre veriliyor. İşletme alanında 40 soru için 50 dakika, Muhasebe için 40 soruya 50 dakika, İstatistik için 40 soruya 60 dakika süre veriliyor. Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarında ise 40 soruya 50 dakika süre veriliyor.

KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınavı kaç dakika? KPSS sınav süresi

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN BAKILIR?

Şu an için henüz açıklanmayan KPSS sınav giriş yerleri için bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan açıklamanın ardından adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresi ile ÖSYM AİS sistemi üzerinden sınav giriş yerlerini öğrenebilecek. Giriş yerlerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılması bekleniyor. Bu nedenle ağustos ayının son haftasında sınav giriş yerlerinin belli olması tahmin ediliyor.

