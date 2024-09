Kris Kristofferson Maymunlar Cehennemi filminde rol almıştı

30 Eylül 2024 08:47 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 08:51

Country müziğin önde gelen isimlerinden Amerikalı şarkıcı Kris Kristofferson, 88 yaşında Hawaii’deki evinde hayatını kaybetti.

Me and Bobby McGee ve Help Me Make It Through the Night gibi şarkıların sözlerini yazan Kristofferson, 2001 yılında yönetmenliğini Tim Burton'nun yaptığı Maymunlar Cehennemi filminde rol aldı.

KRİS KRİSTOFFERSON KİMDİR?

22 Haziran 1936 yılında Teksas’ın Brownsville kentinde dünyaya gelen Kris Kristofferson, Kaliforniya’daki Pomona Koleji’nde yazarlık eğitimi almasının ardından Rhodes bursiyeri olarak Oxford’a gitti.

1960 yılında Oxford'dan yüksek lisans derecesi alan Kris Kristofferson, Amerika Birleşik Devletleri’nde orduya katıldı.

Askerliği sırasında edebiyat öğretmenliği yapan Kristofferson, 1965 yılında Nashville’i ziyaret etti ve iki hafta içinde ordudaki görevinden istifa etti, müzik kariyerine devam etmek istedi.

KRİS KRİSTOFFERSON HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Yunus Masalı 2

2014 - 7 Minutes

2013 - When Angels Sing

2012 - Tuzak

2012 - The Motel Life

2012 - Joyful Noise

2012 - Harry Dean Stanton: Partly Fic

2011 - The Greening of Whitney Brown

2011 - Dostluğun Gücü

2010 - Hayata Yeniden

2010 - For Love Of Liberty: The Story

2009 - The Last Rites of Ransom Pride

2009 - Pudra Mavisi

2009 - Erkekler Ne Söyler Kadınlar Ne Anlar

2008 - Snow Buddies

2007 - Beni Orada Arama

2006 - Disappearances

2005 - Çıldırış

2005 - The Wendell Baker Story

2005 - The Life and Hard Times of Guy

2005 - Hayalperest

2004 - Lives Of The Saints

2004 - Gümüş Şehir

2004 - Blade Trinity

2002 - D-Tox

2002 - Bıçağın İki Yüzü 2

2001 - Maymunlar Cehennemi

2001 - Chelsea Walls

1999 - Molokai: Peder Damien'in Hikayesi

1999 - Limbo (Jack Johannson)

1999 - Gününü Göreceksin

1998 - Girls' Night

1998 - Blade Bıçağın İki Yüzü

1998 - Aşk Ve Dans

1998 - Askerin Kızı Ağlamaz

1997 - Fire Down Below

1997 - Afi Life Achievement Award: A

1996 - Yalnız Kovboy

1995 - Pharaoh's Army

1993 - No Place to Hide

1989 - Welcome Home

1989 - Millennium

1988 - Big Top Pee-wee

1985 - Büyük Bela

1984 - Songwriter

1984 - Flashpoint

1981 - Rollover

1980 - Heaven's Gate

1979 - Özgürlük Yolu

1978 - Konvoy

1977 - Semi-Tough

1976 - Vigilante Force

1976 - The Sailor Who Fell from Grace

1976 - Bir Yıldız Doğuyor

1974 - Bana Onun Kellesini Getirin

1974 - Alice Doesn't Live Here Anymor

1973 - Pat Garrett ve Billy the Kid

1973 - Blume in Love

1972 - Cisco Pike