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Kris Kristofferson Maymunlar Cehennemi filminde rol almıştı

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
30 Eylül 2024 08:47 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 08:51
Kris Kristofferson Maymunlar Cehennemi filminde rol almıştı

Country müziğin önde gelen isimlerinden Amerikalı şarkıcı Kris Kristofferson, 88 yaşında Hawaii’deki evinde hayatını kaybetti.

Me and Bobby McGee ve Help Me Make It Through the Night gibi şarkıların sözlerini yazan Kristofferson, 2001 yılında yönetmenliğini Tim Burton'nun yaptığı Maymunlar Cehennemi filminde rol aldı.

KRİS KRİSTOFFERSON KİMDİR?

22 Haziran 1936 yılında Teksas’ın Brownsville kentinde dünyaya gelen Kris Kristofferson, Kaliforniya’daki Pomona Koleji’nde yazarlık eğitimi almasının ardından Rhodes bursiyeri olarak Oxford’a gitti.

1960 yılında Oxford'dan yüksek lisans derecesi alan Kris Kristofferson, Amerika Birleşik Devletleri’nde orduya katıldı.

Askerliği sırasında edebiyat öğretmenliği yapan Kristofferson, 1965 yılında Nashville’i ziyaret etti ve iki hafta içinde ordudaki görevinden istifa etti, müzik kariyerine devam etmek istedi.

1970 yılında Sunday Morning Coming Down şarkısı Country Müzik Derneği tarafından Yılın Şarkısı seçilen Kristofferson, 2001 yılında yönetmenliğini Tim Burton'nun yaptığı Maymunlar Cehennemi filminde rol aldı.

Kris Kristofferson Maymunlar Cehennemi filminde rol almıştı - 1. Resim

KRİS KRİSTOFFERSON HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Yunus Masalı 2 
2014 - 7 Minutes 
2013 - When Angels Sing 
2012 - Tuzak 
2012 - The Motel Life 
2012 - Joyful Noise 
2012 - Harry Dean Stanton: Partly Fic
2011 - The Greening of Whitney Brown 
2011 - Dostluğun Gücü 
2010 - Hayata Yeniden 
2010 - For Love Of Liberty: The Story
2009 - The Last Rites of Ransom Pride 
2009 - Pudra Mavisi 
2009 - Erkekler Ne Söyler Kadınlar Ne Anlar 
2008 - Snow Buddies
2007 - Beni Orada Arama 
2006 - Disappearances 
2005 - Çıldırış 
2005 - The Wendell Baker Story
2005 - The Life and Hard Times of Guy
2005 - Hayalperest 
2004 - Lives Of The Saints
2004 - Gümüş Şehir
2004 - Blade Trinity 
2002 - D-Tox 
2002 - Bıçağın İki Yüzü 2
2001 - Maymunlar Cehennemi 
2001 - Chelsea Walls
1999 - Molokai: Peder Damien'in Hikayesi
1999 - Limbo (Jack Johannson)
1999 - Gününü Göreceksin 
1998 - Girls' Night 
1998 - Blade Bıçağın İki Yüzü 
1998 - Aşk Ve Dans
1998 - Askerin Kızı Ağlamaz 
1997 - Fire Down Below 
1997 - Afi Life Achievement Award: A 
1996 - Yalnız Kovboy 
1995 - Pharaoh's Army 
1993 - No Place to Hide 
1989 - Welcome Home 
1989 - Millennium 
1988 - Big Top Pee-wee 
1985 - Büyük Bela 
1984 - Songwriter 
1984 - Flashpoint 
1981 - Rollover 
1980 - Heaven's Gate 
1979 - Özgürlük Yolu 
1978 - Konvoy 
1977 - Semi-Tough 
1976 - Vigilante Force 
1976 - The Sailor Who Fell from Grace
1976 - Bir Yıldız Doğuyor 
1974 - Bana Onun Kellesini Getirin 
1974 - Alice Doesn't Live Here Anymor
1973 - Pat Garrett ve Billy the Kid 
1973 - Blume in Love 
1972 - Cisco Pike

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Kaynak: TGRT Haber
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