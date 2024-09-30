Kris Kristofferson Maymunlar Cehennemi filminde rol almıştı
Country müziğin önde gelen isimlerinden Amerikalı şarkıcı Kris Kristofferson, 88 yaşında Hawaii’deki evinde hayatını kaybetti.
Me and Bobby McGee ve Help Me Make It Through the Night gibi şarkıların sözlerini yazan Kristofferson, 2001 yılında yönetmenliğini Tim Burton'nun yaptığı Maymunlar Cehennemi filminde rol aldı.
KRİS KRİSTOFFERSON KİMDİR?
22 Haziran 1936 yılında Teksas’ın Brownsville kentinde dünyaya gelen Kris Kristofferson, Kaliforniya’daki Pomona Koleji’nde yazarlık eğitimi almasının ardından Rhodes bursiyeri olarak Oxford’a gitti.
1960 yılında Oxford'dan yüksek lisans derecesi alan Kris Kristofferson, Amerika Birleşik Devletleri’nde orduya katıldı.
Askerliği sırasında edebiyat öğretmenliği yapan Kristofferson, 1965 yılında Nashville’i ziyaret etti ve iki hafta içinde ordudaki görevinden istifa etti, müzik kariyerine devam etmek istedi.
1970 yılında Sunday Morning Coming Down şarkısı Country Müzik Derneği tarafından Yılın Şarkısı seçilen Kristofferson, 2001 yılında yönetmenliğini Tim Burton'nun yaptığı Maymunlar Cehennemi filminde rol aldı.
KRİS KRİSTOFFERSON HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Yunus Masalı 2
2014 - 7 Minutes
2013 - When Angels Sing
2012 - Tuzak
2012 - The Motel Life
2012 - Joyful Noise
2012 - Harry Dean Stanton: Partly Fic
2011 - The Greening of Whitney Brown
2011 - Dostluğun Gücü
2010 - Hayata Yeniden
2010 - For Love Of Liberty: The Story
2009 - The Last Rites of Ransom Pride
2009 - Pudra Mavisi
2009 - Erkekler Ne Söyler Kadınlar Ne Anlar
2008 - Snow Buddies
2007 - Beni Orada Arama
2006 - Disappearances
2005 - Çıldırış
2005 - The Wendell Baker Story
2005 - The Life and Hard Times of Guy
2005 - Hayalperest
2004 - Lives Of The Saints
2004 - Gümüş Şehir
2004 - Blade Trinity
2002 - D-Tox
2002 - Bıçağın İki Yüzü 2
2001 - Maymunlar Cehennemi
2001 - Chelsea Walls
1999 - Molokai: Peder Damien'in Hikayesi
1999 - Limbo (Jack Johannson)
1999 - Gününü Göreceksin
1998 - Girls' Night
1998 - Blade Bıçağın İki Yüzü
1998 - Aşk Ve Dans
1998 - Askerin Kızı Ağlamaz
1997 - Fire Down Below
1997 - Afi Life Achievement Award: A
1996 - Yalnız Kovboy
1995 - Pharaoh's Army
1993 - No Place to Hide
1989 - Welcome Home
1989 - Millennium
1988 - Big Top Pee-wee
1985 - Büyük Bela
1984 - Songwriter
1984 - Flashpoint
1981 - Rollover
1980 - Heaven's Gate
1979 - Özgürlük Yolu
1978 - Konvoy
1977 - Semi-Tough
1976 - Vigilante Force
1976 - The Sailor Who Fell from Grace
1976 - Bir Yıldız Doğuyor
1974 - Bana Onun Kellesini Getirin
1974 - Alice Doesn't Live Here Anymor
1973 - Pat Garrett ve Billy the Kid
1973 - Blume in Love
1972 - Cisco Pike