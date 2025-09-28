Kuralsız Sokaklar bitti mi? 29 Eylül yeni bölüm neden yok?

Kanal D'nin programı olan Kuralsız Sokaklar'da dünyanın çeşitli yerleri ve ilginç tarihleri ele alınıyordu.

KURALSIZ SOKAKLAR BİTTİ Mİ?

Kuralsız Sokaklar programı kısa sürede büyük beğeni toplarken 2 haftadır ekranlarda yer almaması dikkat çekti. Her pazar ekranlara gelen program bugün de yeni bölümü ile ekranlara gelmedi. Programın bittiğine dair herhangi bir açıklama yapılmazken yaz döneminin sona ermesinden dolayı yayından kalkabileceği ihtimali sosyal medyada konuşuluyor.

KURALSIZ SOKAKLAR NEDEN YOK 29 EYLÜL PAZAR?

Dünyanın birçok yerine ziyaret eden ismin yaşadıkları ve seyircilere göstermek istedikleri beğeni toplamıştı. Mısır, Dubai, Fransa, Arjantin gibi ülkelere ziyarette bulunarak bölgenin tarihini ve gelenekleri tanıtılıyordu. Program 2 haftadır ekranlarda yeni bölümü ile yer almıyor. Yayından kalktığına dair herhangi bir açıklama gelmedi.

KANAL D YAYIN AKIŞI 29 EYLÜL PAZAR 2025

