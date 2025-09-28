Menü Kapat
20°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Kuralsız Sokaklar bitti mi? 29 Eylül yeni bölüm neden yok?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kuralsız Sokaklar programı kısa sürede ilgi çekerken bugün yeni bölümünün yayınlanmamasının ardından Kuralsız Sokaklar bitti mi sorusu da gündeme geldi.

Kuralsız Sokaklar bitti mi? 29 Eylül yeni bölüm neden yok?
'nin programı olan Kuralsız Sokaklar'da dünyanın çeşitli yerleri ve ilginç tarihleri ele alınıyordu.

KURALSIZ SOKAKLAR BİTTİ Mİ?

Kuralsız Sokaklar programı kısa sürede büyük beğeni toplarken 2 haftadır ekranlarda yer almaması dikkat çekti. Her pazar ekranlara gelen program bugün de yeni bölümü ile ekranlara gelmedi. Programın bittiğine dair herhangi bir açıklama yapılmazken yaz döneminin sona ermesinden dolayı yayından kalkabileceği ihtimali sosyal medyada konuşuluyor.

Kuralsız Sokaklar bitti mi? 29 Eylül yeni bölüm neden yok?

KURALSIZ SOKAKLAR NEDEN YOK 29 EYLÜL PAZAR?

Dünyanın birçok yerine ziyaret eden ismin yaşadıkları ve seyircilere göstermek istedikleri beğeni toplamıştı. Mısır, Dubai, Fransa, Arjantin gibi ülkelere ziyarette bulunarak bölgenin tarihini ve gelenekleri tanıtılıyordu. Program 2 haftadır ekranlarda yeni bölümü ile yer almıyor. Yayından kalktığına dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Kuralsız Sokaklar bitti mi? 29 Eylül yeni bölüm neden yok?

KANAL D YAYIN AKIŞI 29 EYLÜL PAZAR 2025

07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Yumurcağın Tatlı Rüyaları
15:30 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Arka Sokaklar
23:15 Eşref Rüya
02:00 Poyraz Karayel
04:45 Kuzey Güney

