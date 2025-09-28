Kuralsız Sokaklar bitti mi? 29 Eylül yeni bölüm neden yok?

Kanal D'nin programı olan Kuralsız Sokaklar'da dünyanın çeşitli yerleri ve ilginç tarihleri ele alınıyordu.
Kuralsız Sokaklar programı kısa sürede büyük beğeni toplarken 2 haftadır ekranlarda yer almaması dikkat çekti. Her pazar ekranlara gelen program bugün de yeni bölümü ile ekranlara gelmedi. Programın bittiğine dair herhangi bir açıklama yapılmazken yaz döneminin sona ermesinden dolayı yayından kalkabileceği ihtimali sosyal medyada konuşuluyor.
Dünyanın birçok yerine ziyaret eden ismin yaşadıkları ve seyircilere göstermek istedikleri beğeni toplamıştı. Mısır, Dubai, Fransa, Arjantin gibi ülkelere ziyarette bulunarak bölgenin tarihini ve gelenekleri tanıtılıyordu. Program 2 haftadır ekranlarda yeni bölümü ile yer almıyor. Yayından kalktığına dair herhangi bir açıklama gelmedi.
