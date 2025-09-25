Uzak Şehir'in Boran'ı Burç Kümbetlioğlu diziye devam edecek mi? Senaryodaki değişim seyirciyi pek memnun etmedi

Son olarak 30. bölümü yayınlanan Uzak Şehir dizisinin son sahnesinde dizide Boran karakteriyle konuk oyuncu olarak yer alan Burç Kümbetlioğlu dahil oldu. Seyirciler Uzak Şehir'in 31. bölüm fragmanının ardından Boran karakterinin diziye devam edip etmeyeceğini merak etti.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN BORAN'I GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Uzak Şehir dizisinde ilk bölüm konuk oyuncu olarak yer alan Burç Kümbetlioğlu, diziye son bölümde de dahil oldu. Seyirciler Uzak Şehir'in Boran'ı Burç Kümbetlioğlu'nun diziye devam edip etmeyeceğini merak ederken, soruların cevabı bulundu.

Bir seyircinin "Birsen Hanım Uzak Şehir'in oyuncusu Burç beyle ilgili haber yapmadınız. Kalıcı mı yoksa konuk olarak mı geldi? Bilgilendirir misiniz?" diye sordu.

Birsen Altuntaş ise "Sezon başında konuktu ama geçen hafta ek sahneler eklendi. Sürekli hikaye değişiyor. Bakalım nereye evrilecek?" dedi. Böylece Burç Kümbetlioğlu'nun rolünün arttığı ve bir süre daha dizide kalacağı belli oldu.