Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Uzak Şehir'in Boran'ı Burç Kümbetlioğlu diziye devam edecek mi? Senaryodaki değişim seyirciyi pek memnun etmedi

Başrolünde Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın yer aldığı Uzak Şehir dizisinde Boran Albora'nın diziye dahil olması seyirciyi mutlu etmedi. Uzak Şehir'in Boran Albora'sı Burç Kümbetlioğlu'nun konuk oyuncu olarak geldiği dizide rolünün uzatıldığı öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uzak Şehir'in Boran'ı Burç Kümbetlioğlu diziye devam edecek mi? Senaryodaki değişim seyirciyi pek memnun etmedi
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 11:54

Son olarak 30. bölümü yayınlanan dizisinin son sahnesinde dizide Boran karakteriyle konuk oyuncu olarak yer alan Burç Kümbetlioğlu dahil oldu. Seyirciler Uzak Şehir'in 31. bölüm fragmanının ardından Boran karakterinin diziye devam edip etmeyeceğini merak etti.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN BORAN'I GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Uzak Şehir dizisinde ilk bölüm konuk oyuncu olarak yer alan Burç Kümbetlioğlu, diziye son bölümde de dahil oldu. Seyirciler Uzak Şehir'in Boran'ı Burç Kümbetlioğlu'nun diziye devam edip etmeyeceğini merak ederken, soruların cevabı bulundu.

Uzak Şehir'in Boran'ı Burç Kümbetlioğlu diziye devam edecek mi? Senaryodaki değişim seyirciyi pek memnun etmedi

Bir seyircinin "Birsen Hanım Uzak Şehir'in oyuncusu Burç beyle ilgili haber yapmadınız. Kalıcı mı yoksa konuk olarak mı geldi? Bilgilendirir misiniz?" diye sordu.

Uzak Şehir'in Boran'ı Burç Kümbetlioğlu diziye devam edecek mi? Senaryodaki değişim seyirciyi pek memnun etmedi

Birsen Altuntaş ise "Sezon başında konuktu ama geçen hafta ek sahneler eklendi. Sürekli hikaye değişiyor. Bakalım nereye evrilecek?" dedi. Böylece Burç Kümbetlioğlu'nun rolünün arttığı ve bir süre daha dizide kalacağı belli oldu.

Uzak Şehir'in Boran'ı Burç Kümbetlioğlu diziye devam edecek mi? Senaryodaki değişim seyirciyi pek memnun etmedi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hayatını kaybeden şarkıcı Şimal'in eşi Necati Arıcı daha fazla dayanamadı: Görelim delikanlılığınızı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Wilma Elles doğumdan 4 gün sonra poz verdi! Altı gün arayla aynı yere koşa koşa gitti
ETİKETLER
#Uzak Şehir
#Burç Kümbetlioğlu
#Dizi Haberi
#Konuk Oyuncu
#Dizinin 31. Bölümü
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.