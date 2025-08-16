Menü Kapat
28°
SON DAKİKA!
SON DAKİKA!
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Kuyumcular cumartesi günü açık mı? Çalışma saatleri

Altın, gümüş gibi yatırım aracı kullananlar sık sık kuyumcu dükkanlarına uğruyor. Yaz aylarıyla beraber artan düğünler de kuyumcuların yoğun olmasına neden oldu. Vatandaşlar ise kuyumcular cumartesi günü açık mı araştırmaya başladı.

Kuyumcular cumartesi günü açık mı? Çalışma saatleri
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 12:27
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 12:27

Hafta içi her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği dükkanları hafta sonu da hizmet veriyor. Resmi bir kurum olmaması nedeniyle kuyumcuların değişkenlik gösterebiliyor.

KUYUMCULAR CUMARTESİ AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Hafta içi genel olarak 09.00 ile 19.00 aralığında açık olan kuyumcular cumartesi günleri de açık oluyor. Genel olarak kuyumcular cumartesi günleri hizmet vermeye devam ederken karar çoğu zaman dükkan sahibine kalıyor.

Kuyumcular cumartesi günü açık mı? Çalışma saatleri

kUYUMCULAR PAZAR GÜNÜ AÇIK MI 2025?

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri açık olan kuyumcular genel olarak cumartesi günleri hizmet vermeye devam ederken pazar günleri kapalı oluyor. Dükkan sahibinin kararına bağlı olmasından dolayı bazı bölgelerde de açık olan kuyumculara denk gelebilirsiniz.

Düğün sezonu ve yatırımcı altın piyasasına yön veriyor: Kuyumculardan dikkat çeken değerlendirme!
TGRT Haber
