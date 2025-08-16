Kuyumcular cumartesi günü açık mı? Çalışma saatleri

Hafta içi her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği kuyumcu dükkanları hafta sonu da hizmet veriyor. Resmi bir kurum olmaması nedeniyle kuyumcuların çalışma saatleri değişkenlik gösterebiliyor.

KUYUMCULAR CUMARTESİ AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Hafta içi genel olarak 09.00 ile 19.00 aralığında açık olan kuyumcular cumartesi günleri de açık oluyor. Genel olarak kuyumcular cumartesi günleri hizmet vermeye devam ederken karar çoğu zaman dükkan sahibine kalıyor.

kUYUMCULAR PAZAR GÜNÜ AÇIK MI 2025?

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri açık olan kuyumcular genel olarak cumartesi günleri hizmet vermeye devam ederken pazar günleri kapalı oluyor. Dükkan sahibinin kararına bağlı olmasından dolayı bazı bölgelerde pazar günü de açık olan kuyumculara denk gelebilirsiniz.