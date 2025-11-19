KYK yattı mı? GSB KYK burs ve kredi ödemeleri 2025

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025-2026 eğitim dönemine ait burs ve öğrenim kredisi taahhütnamesi onaylanan öğrencilerin ödemeleri hakkında açıklama yaptı.

KYK YATTI MI 2025?

KYK burs ve kredi ödemeleri başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025-2026 eğitim dönemine ait burs ve öğrenim kredisi taahhütnamesi onaylanan öğrencilerin ödemelerinin başladığını duyurdu. 4 Kasım tarihinde GSB tarafından açıklanan KYK burs sonuçları açıklandı.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

T.C. kimlik numarasının son hanesi “0” ve “2” olan öğrenciler 18 Kasım’da, “4” ve “6” olanlar 19 Kasım’da, “8” olanlar ise 20 Kasım’da ilk ödemesini alabilecek.