Liverpool – Fulham maçı hangi kanalda? Premier Lig’de bu akşamın maç programı

14 Aralık 2024 18:14 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 18:16

14 Aralık Cumartesi maç programına göre Premier Lig'de Liverpool ile Fulham karşı karşıya geliyor. Taraftarların nefesini tutarak izlediği maçın başlamasıyla beraber canlı olarak yayınlandığı kanal araştırıldı.

Bugün Premier Lig​'de oynanacak olan Liverpool​ - Fulham​ karşılaşması başladı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde şampiyonluk yarışı devam ediyor.

Karşılaşmanın saati ve yayınlandığı kanal belli oldu.

LİVERPPOL - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

14 Aralık Cumartesi​ günü 18.00'de başlayan mücadele Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.

Müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV ekranlarından maçı takip edebilecek.

HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

14 Aralık gününün maç programına göre karşılaşmaların saati ve kanalı duyuruldu. Maç takvimi şöyle:

Trendyol 1. Lig

Şanlıurfaspor - Pendikspor | 13:30 | Bein Sports Max 1, beIN Sports, Tod TV, tabii Spor 6

İstanbulspor - Erzurumspor | 13:30 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports, Tod TV

Fatih Karagümrük - Boluspor | 16:00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports, Tod TV

Sakaryaspor - Iğdırspor | 19:00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports, Tod TV

TFF 2. Lig

Altay - Ispartaspor | 14:00 | TFF Youtube

Altınordu - Sarıyer | 14:00 | Altınordu Youtube

TFF 3. Lig

Bursaspor - Karşıyaka | 14:00

İnegöl Kafkas - Beykoz İshaklı Spor | 14:00 | TFF Youtube

Çankaya FK - Bozokspor | 14:00 | TFF Youtube

Almanya Bundesliga 2​

Magdeburg - Paderborn | 15:00 | Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 2, beIN Sports, Tod TV

Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf | 15:00 | Bein Sports 4, Tivibu Spor 1, beIN Sports, Tod TV

Ulm - Hamburg | 15:00 | Tivibu Spor 3, beIN Sports, Tod TV, Bein Sports Connect

Darmstadt 98 - Kaiserslautern | 22:30 | Bein Sports 4, Tivibu Spor 2, beIN Sports, Tod TV

İngiltere Championship

Preston - Leeds United | 15:30 | TV 8 Buçuk, Exxen

Middlesbrough - Millwall | 18:00 | TV 8 Buçuk, Exxen

İspanya La Liga

Espanyol - Osasuna | 16:00 | S Sport Plus, S Sport

Mallorca - Girona | 18:15 | S Sport Plus, S Sport

Rayo Vallecano - Real Madrid | 23:00 | S Sport Plus, S Sport

İngiltere Premier Lig

Arsenal - Everton | 18:00 | Bein Sports 3, beIN Sports, Tod TV

Liverpool - Fulham | 18:00 | Bein Sports 4, beIN Sports, Tod TV

Newcastle - Leicester City | 18:00 | Bein Sports Max 2, beIN Sports, Tod TV

Wolverhampton - Ipswich Town | 18:00 | beIN Sports, Tod TV, Bein Sports Connect

Nottingham Forest - Aston Villa | 20:30 | Bein Sports 3, beIN Sports, Tod TV