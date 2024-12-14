Liverpool – Fulham maçı hangi kanalda? Premier Lig’de bu akşamın maç programı
14 Aralık Cumartesi maç programına göre Premier Lig'de Liverpool ile Fulham karşı karşıya geliyor. Taraftarların nefesini tutarak izlediği maçın başlamasıyla beraber canlı olarak yayınlandığı kanal araştırıldı.
Bugün Premier Lig'de oynanacak olan Liverpool - Fulham karşılaşması başladı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde şampiyonluk yarışı devam ediyor.
Karşılaşmanın saati ve yayınlandığı kanal belli oldu.
LİVERPPOL - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
14 Aralık Cumartesi günü 18.00'de başlayan mücadele Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.
Müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV ekranlarından maçı takip edebilecek.
HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
14 Aralık gününün maç programına göre karşılaşmaların saati ve kanalı duyuruldu. Maç takvimi şöyle:
Trendyol 1. Lig
Şanlıurfaspor - Pendikspor | 13:30 | Bein Sports Max 1, beIN Sports, Tod TV, tabii Spor 6
İstanbulspor - Erzurumspor | 13:30 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports, Tod TV
Fatih Karagümrük - Boluspor | 16:00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports, Tod TV
Sakaryaspor - Iğdırspor | 19:00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports, Tod TV
TFF 2. Lig
Altay - Ispartaspor | 14:00 | TFF Youtube
Altınordu - Sarıyer | 14:00 | Altınordu Youtube
TFF 3. Lig
Bursaspor - Karşıyaka | 14:00
İnegöl Kafkas - Beykoz İshaklı Spor | 14:00 | TFF Youtube
Çankaya FK - Bozokspor | 14:00 | TFF Youtube
Almanya Bundesliga 2
Magdeburg - Paderborn | 15:00 | Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 2, beIN Sports, Tod TV
Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf | 15:00 | Bein Sports 4, Tivibu Spor 1, beIN Sports, Tod TV
Ulm - Hamburg | 15:00 | Tivibu Spor 3, beIN Sports, Tod TV, Bein Sports Connect
Darmstadt 98 - Kaiserslautern | 22:30 | Bein Sports 4, Tivibu Spor 2, beIN Sports, Tod TV
İngiltere Championship
Preston - Leeds United | 15:30 | TV 8 Buçuk, Exxen
Middlesbrough - Millwall | 18:00 | TV 8 Buçuk, Exxen
İspanya La Liga
Espanyol - Osasuna | 16:00 | S Sport Plus, S Sport
Mallorca - Girona | 18:15 | S Sport Plus, S Sport
Rayo Vallecano - Real Madrid | 23:00 | S Sport Plus, S Sport
İngiltere Premier Lig
Arsenal - Everton | 18:00 | Bein Sports 3, beIN Sports, Tod TV
Liverpool - Fulham | 18:00 | Bein Sports 4, beIN Sports, Tod TV
Newcastle - Leicester City | 18:00 | Bein Sports Max 2, beIN Sports, Tod TV
Wolverhampton - Ipswich Town | 18:00 | beIN Sports, Tod TV, Bein Sports Connect
Nottingham Forest - Aston Villa | 20:30 | Bein Sports 3, beIN Sports, Tod TV