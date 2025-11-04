Menü Kapat
19°
Liverpool Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler ilk 11’de

Liverpool Real Madrid canlı yayın ile nerede izlenir belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında bu akşam Anfield Stadyumu’nda Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Arne Slot yönetimindeki Liverpool, Xabi Alonso’nun çalıştırdığı Real Madrid’i ağırlayacak. Mücadele saat 23.00’te başlayacak. İşte Liverpool Real Madrid canlı yayın link bilgileri…

, lig aşamasının 4. haftasında sahasında ’i konuk edecek. Mücadele saat 23.00’te başlayacak ve Anfield Stadyumu’nda oynanacak.

LİVERPOOL REAL MADRİD CANLI İZLE

UEFA ’nde 2025-26 sezonu lig aşaması heyecanı devam ediyor. Bu akşam oynanacak Liverpool Real Madrid karşılaşması futbolseverler tarafından büyük ilgiyle bekleniyor. İki takım da puan sıralamasında üst sıraları hedefliyor. Real Madrid, üç maçta üç galibiyet alarak 9 puanla 5. sırada yer alıyor. Liverpool ise iki galibiyetle 6 puanda ve 10. sırada bulunuyor.

Liverpool son haftalarda inişli çıkışlı bir performans sergilese de, evinde oynayacağı bu karşılaşmayla moral bulmak istiyor. Real Madrid ise Kylian Mbappe’nin üstün form grafiğiyle dikkat çekiyor. Mbappe son 14 maçta 18 gol atarak takımının hücum gücünü sırtlıyor. Dev mücadele, canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Liverpool Real Madrid maçı 11'leri şöyle:

Liverpool 11'i: Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike.

Real Madrid 11'i: Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Vinicius, Mbappe.

LİVERPOOL REAL MADRİD HANGİ KANALDA?

Liverpool ile Real Madrid arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı Tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maç, Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak. Tabii Spor’a üye olan kullanıcılar karşılaşmayı HD kalitede izleyebilecek.

Tabii Spor platformu, üyelik sistemiyle hizmet veriyor. Kullanıcılar, platforma abone olarak Liverpool Real Madrid maçını canlı ve şifresiz şekilde izleyebilirler. Ancak üyelik ücretlidir.

LİVERPOOL REAL MADRİD MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Liverpool Real Madrid karşılaşmasını yurt dışında bazı kanallar şifresiz olarak yayınlayacak. Bu kanallar arasında ABD’de TUDN USA, Almanya’da DAZN, Arjantin’de TNT Sports, Belçika’da Prime Video, Hırvatistan’da Arena Sport 1 HR, Slovakya’da Nova Sport 6 ve Ukrayna’da MEGOGO Football 1 yer alıyor.

Liverpool Real Madrid maçını veren kanallar:

  • ABD: TUDN USA
  • Almanya: DAZN
  • Arjantin: TNT Sports
  • Belçika: Prime Video
  • Hırvatistan: Arena Sport 1 HR
  • Slovakya: Nova Sport 6
  • Ukrayna: MEGOGO Football 1
LİVERPOOL - REAL MADRİD NEREDE İZLENİR?

Mücadele, Anfield Stadyumu’nda oynanacak. Futbolseverler Türkiye’de karşılaşmayı Tabii Spor üzerinden canlı takip edebilecekler. Yayın platformu, maçın başlamasından kısa süre önce canlı yayını aktif hale getirecek.

Tabii Spor platformuna üye olan kullanıcılar, bilgisayar, akıllı televizyon, tablet veya mobil cihazlar üzerinden maçı yüksek çözünürlükte izleyebilirler.

LİVERPOOL REAL MADRİD MAÇI ŞİFRELİ Mİ, HANGİ KANAL VERİYOR?

Liverpool Real Madrid maçı Türkiye’de üyelik gerektiren bir platform üzerinden yayınlanacak. Maç, Tabii Spor platformunda üyelere özel şifresiz olarak izlenebilecek.

Yayını izleyebilmek için kullanıcıların Tabii Spor’a kayıt olması gerekiyor. Platform, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını yasal ve yüksek kalitede yayınlayan resmi mecra konumunda.

LİVERPOOL REAL MADRİD MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Futbolseverler, Liverpool Real Madrid maçını Türkiye’de yalnızca Tabii Spor üzerinden izleyebilir. Platformun internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden maça canlı erişim sağlanabiliyor.

Ayrıca yurt dışında yaşayanlar, bulundukları ülkedeki resmi yayıncılar aracılığıyla maçı şifresiz veya ücretli olarak takip edebilir.

LİVERPOOL REAL MADRİD MAÇINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Liverpool Real Madrid izlemek isteyen kullanıcıların öncelikle Tabii Spor platformuna üye olmaları gerekiyor. Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra maç günü ve saatinde canlı yayın bağlantısı üzerinden karşılaşma izlenebiliyor. Liverpool Real Madrid maç canlı yayını HD kalitede olup, platformun mobil, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyon uygulamalarından erişilebiliyor.

LİVERPOOL REAL MADRİD MAÇI TRT SPOR'DA MI, TRT VERİYOR MU?

Liverpool Real Madrid maçı TRT Spor ekranlarından yayınlanmayacak. TRT Spor’un veya TRT 1’in 4 Kasım tarihli yayın akışlarında Liverpool Real Madrid maçı yer almıyor. Maç yalnızca Tabii Spor platformu üzerinden izlenebilecek.

LİVERPOOL REAL MADRİD KAÇAK BEDAVA MAÇ

Liverpool Real Madrid kaçak link veya yasa dışı yayın sitelerinden izlemek suçtur. Bu tür Liverpool Real Madrid kaçak maç link/linkler yasal değildir ve kullanıcıların kişisel verilerini riske atabilir. Ayrıca bilgisayar, tablet ve telefonlara zarar verebilir.

Liverpool Real Madrid maçını güvenilir, yüksek çözünürlüklü ve yasal olarak izlemek için Tabii Spor platformunu tercih etmek en doğru yoldur. Platform, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi yayın haklarını elinde bulundurur ve maçı HD kalitede canlı yayınlar.

