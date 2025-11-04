Liverpool Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler ilk 11’de

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında sahasında Real Madrid’i konuk edecek. Mücadele saat 23.00’te başlayacak ve Anfield Stadyumu’nda oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-26 sezonu lig aşaması heyecanı devam ediyor. Bu akşam oynanacak Liverpool Real Madrid karşılaşması futbolseverler tarafından büyük ilgiyle bekleniyor. İki takım da puan sıralamasında üst sıraları hedefliyor. Real Madrid, üç maçta üç galibiyet alarak 9 puanla 5. sırada yer alıyor. Liverpool ise iki galibiyetle 6 puanda ve 10. sırada bulunuyor.

Liverpool son haftalarda inişli çıkışlı bir performans sergilese de, evinde oynayacağı bu karşılaşmayla moral bulmak istiyor. Real Madrid ise Kylian Mbappe’nin üstün form grafiğiyle dikkat çekiyor. Mbappe son 14 maçta 18 gol atarak takımının hücum gücünü sırtlıyor. Dev mücadele, canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Liverpool Real Madrid maçı 11'leri şöyle:

Liverpool 11'i: Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike.

Real Madrid 11'i: Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Vinicius, Mbappe.

Liverpool ile Real Madrid arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı Tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maç, Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak. Tabii Spor’a üye olan kullanıcılar karşılaşmayı HD kalitede izleyebilecek.

Tabii Spor platformu, üyelik sistemiyle hizmet veriyor. Kullanıcılar, platforma abone olarak Liverpool Real Madrid maçını canlı ve şifresiz şekilde izleyebilirler. Ancak üyelik ücretlidir.

LİVERPOOL REAL MADRİD MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Liverpool Real Madrid karşılaşmasını yurt dışında bazı kanallar şifresiz olarak yayınlayacak. Bu kanallar arasında ABD’de TUDN USA, Almanya’da DAZN, Arjantin’de TNT Sports, Belçika’da Prime Video, Hırvatistan’da Arena Sport 1 HR, Slovakya’da Nova Sport 6 ve Ukrayna’da MEGOGO Football 1 yer alıyor.

Liverpool Real Madrid maçını veren kanallar:

ABD: TUDN USA

TUDN USA Almanya: DAZN

DAZN Arjantin: TNT Sports

TNT Sports Belçika: Prime Video

Prime Video Hırvatistan: Arena Sport 1 HR

Arena Sport 1 HR Slovakya: Nova Sport 6

Nova Sport 6 Ukrayna: MEGOGO Football 1

Mücadele, Anfield Stadyumu’nda oynanacak. Futbolseverler Türkiye’de karşılaşmayı Tabii Spor üzerinden canlı takip edebilecekler. Yayın platformu, maçın başlamasından kısa süre önce canlı yayını aktif hale getirecek.

Tabii Spor platformuna üye olan kullanıcılar, bilgisayar, akıllı televizyon, tablet veya mobil cihazlar üzerinden maçı yüksek çözünürlükte izleyebilirler.

Liverpool Real Madrid maçı Türkiye’de üyelik gerektiren bir platform üzerinden yayınlanacak. Maç, Tabii Spor platformunda üyelere özel şifresiz olarak izlenebilecek.

Yayını izleyebilmek için kullanıcıların Tabii Spor’a kayıt olması gerekiyor. Platform, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını yasal ve yüksek kalitede yayınlayan resmi mecra konumunda.

Futbolseverler, Liverpool Real Madrid maçını Türkiye’de yalnızca Tabii Spor üzerinden izleyebilir. Platformun internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden maça canlı erişim sağlanabiliyor.

Ayrıca yurt dışında yaşayanlar, bulundukları ülkedeki resmi yayıncılar aracılığıyla maçı şifresiz veya ücretli olarak takip edebilir.

Liverpool Real Madrid izlemek isteyen kullanıcıların öncelikle Tabii Spor platformuna üye olmaları gerekiyor. Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra maç günü ve saatinde canlı yayın bağlantısı üzerinden karşılaşma izlenebiliyor. Liverpool Real Madrid maç canlı yayını HD kalitede olup, platformun mobil, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyon uygulamalarından erişilebiliyor.

Liverpool Real Madrid maçı TRT Spor ekranlarından yayınlanmayacak. TRT Spor’un veya TRT 1’in 4 Kasım tarihli yayın akışlarında Liverpool Real Madrid maçı yer almıyor. Maç yalnızca Tabii Spor platformu üzerinden izlenebilecek.

Liverpool Real Madrid kaçak link veya yasa dışı yayın sitelerinden izlemek suçtur. Bu tür Liverpool Real Madrid kaçak maç link/linkler yasal değildir ve kullanıcıların kişisel verilerini riske atabilir. Ayrıca bilgisayar, tablet ve telefonlara zarar verebilir.

Liverpool Real Madrid maçını güvenilir, yüksek çözünürlüklü ve yasal olarak izlemek için Tabii Spor platformunu tercih etmek en doğru yoldur. Platform, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi yayın haklarını elinde bulundurur ve maçı HD kalitede canlı yayınlar.