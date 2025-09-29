Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Liverpool'da kimler eksik, sakat ve cezalı? Galatasaray maçı öncesi maç kadrosundaki futbolcular

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın maçları başlıyor. Sarı kırmızılı ekip İngiliz ekibi Liverpool'u evinde konuk edecek. Dünyanın her yerinden takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde yarın Galatasaray ile Liverpool mücadele edecek. Liverpool'da eksik ve sakat olan oyuncular gündeme yerleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Liverpool'da kimler eksik, sakat ve cezalı? Galatasaray maçı öncesi maç kadrosundaki futbolcular
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 17:02

UEFA Şampiyonlar Lig'inde heyecan sürerken 30 Eylül günü GS- maçı oynanacak. Nefes kesen müsabakaya kısa süre kala Liverpool kadrosunda kimlerin olduğu da merak ediliyor.

LİVERPOOL'DA KİMLER EKSİK, SAKAT VE CEZALI?

İngiliz ekibi Liverpool, yarın 'ın evine konuk olacak. Heyecanla beklenen müsabaka öncesinde Liverpool'da eksik ve sakat olan oyuncular da gündeme yerleşti.

Giovanni Leoni
Çapraz bağlarda kısmi yırtık
24 Eylül 2025 – 31 Mayıs 2026

Stefan Bajcetic
Uyluk sakatlığı
14 Mayıs 2025 – ? (geri dönüş tarihi belirsiz)

Liverpool'da kimler eksik, sakat ve cezalı? Galatasaray maçı öncesi maç kadrosundaki futbolcular

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇ KADROSUNDA KİMLER VAR?

Liverpool Football Club, Kurulduğu yıl olan 1892'den beri, 6 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 3 kez UEFA kupası şampiyonluğu, 20 kez İngiltere şampiyonluğu ve 8 kez FA Kupası şampiyonluğu kazandı. Manchester United ile beraber en fazla lig şampiyonu olan takımdır. Kulübün stadyumu 53.394 kapasiteli Anfield stadyumunda maçlar oynanıyor. Liverpool takımının kadrosunda yer alan isimler şöyle:

25 – Giorgi Mamardashvili
1 – Alisson
28 – Freddie Woodman
5 – Ibrahima Konaté
4 – Virgil van Dijk
2 – Joe Gomez
15 – Giovanni Leoni
46 – Rhys Williams
6 – Milos Kerkez
26 – Andrew Robertson

Liverpool'da kimler eksik, sakat ve cezalı? Galatasaray maçı öncesi maç kadrosundaki futbolcular


30 – Jeremie Frimpong
12 – Conor Bradley
38 – Ryan Gravenberch
43 – Stefan Bajcetic
3 – Wataru Endo
10 – Alexis Mac Allister
17 – Curtis Jones
42 – Trey Nyoni
7 – Florian Wirtz
8 – Dominik Szoboszlai
18 – Cody Gakpo
73 – Rio Ngumoha
11 – Mohamed Salah
14 – Federico Chiesa
9 – Alexander Isak
22 – Hugo Ekitiké

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Liverpool'u ağırlıyor: Şampiyonlar Ligi heyecanında büyük sınav!
Galatasaray Liverpool arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları! GS Avrupa başarılarına dair her şey
ETİKETLER
#galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#liverpool
#Maç Kadrosu
#Injury Report
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.