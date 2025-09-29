Liverpool'da kimler eksik, sakat ve cezalı? Galatasaray maçı öncesi maç kadrosundaki futbolcular

UEFA Şampiyonlar Lig'inde heyecan sürerken 30 Eylül günü GS-Liverpool maçı oynanacak. Nefes kesen müsabakaya kısa süre kala Liverpool kadrosunda kimlerin olduğu da merak ediliyor.

LİVERPOOL'DA KİMLER EKSİK, SAKAT VE CEZALI?

İngiliz ekibi Liverpool, yarın Galatasaray'ın evine konuk olacak. Heyecanla beklenen müsabaka öncesinde Liverpool'da eksik ve sakat olan oyuncular da gündeme yerleşti.

Giovanni Leoni

Çapraz bağlarda kısmi yırtık

24 Eylül 2025 – 31 Mayıs 2026

Stefan Bajcetic

Uyluk sakatlığı

14 Mayıs 2025 – ? (geri dönüş tarihi belirsiz)

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇ KADROSUNDA KİMLER VAR?

Liverpool Football Club, Kurulduğu yıl olan 1892'den beri, 6 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 3 kez UEFA kupası şampiyonluğu, 20 kez İngiltere şampiyonluğu ve 8 kez FA Kupası şampiyonluğu kazandı. Manchester United ile beraber en fazla lig şampiyonu olan takımdır. Kulübün stadyumu 53.394 kapasiteli Anfield stadyumunda maçlar oynanıyor. Liverpool takımının kadrosunda yer alan isimler şöyle:

25 – Giorgi Mamardashvili

1 – Alisson

28 – Freddie Woodman

5 – Ibrahima Konaté

4 – Virgil van Dijk

2 – Joe Gomez

15 – Giovanni Leoni

46 – Rhys Williams

6 – Milos Kerkez

26 – Andrew Robertson



30 – Jeremie Frimpong

12 – Conor Bradley

38 – Ryan Gravenberch

43 – Stefan Bajcetic

3 – Wataru Endo

10 – Alexis Mac Allister

17 – Curtis Jones

42 – Trey Nyoni

7 – Florian Wirtz

8 – Dominik Szoboszlai

18 – Cody Gakpo

73 – Rio Ngumoha

11 – Mohamed Salah

14 – Federico Chiesa

9 – Alexander Isak

22 – Hugo Ekitiké