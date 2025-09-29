Liverpool'da kimler eksik, sakat ve cezalı? Galatasaray maçı öncesi maç kadrosundaki futbolcular

UEFA Şampiyonlar Lig'inde heyecan sürerken 30 Eylül günü GS-Liverpool maçı oynanacak. Nefes kesen müsabakaya kısa süre kala Liverpool kadrosunda kimlerin olduğu da merak ediliyor.
İngiliz ekibi Liverpool, yarın Galatasaray'ın evine konuk olacak. Heyecanla beklenen müsabaka öncesinde Liverpool'da eksik ve sakat olan oyuncular da gündeme yerleşti.
Giovanni Leoni
Çapraz bağlarda kısmi yırtık
24 Eylül 2025 – 31 Mayıs 2026
Stefan Bajcetic
Uyluk sakatlığı
14 Mayıs 2025 – ? (geri dönüş tarihi belirsiz)
Liverpool Football Club, Kurulduğu yıl olan 1892'den beri, 6 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 3 kez UEFA kupası şampiyonluğu, 20 kez İngiltere şampiyonluğu ve 8 kez FA Kupası şampiyonluğu kazandı. Manchester United ile beraber en fazla lig şampiyonu olan takımdır. Kulübün stadyumu 53.394 kapasiteli Anfield stadyumunda maçlar oynanıyor. Liverpool takımının kadrosunda yer alan isimler şöyle:
25 – Giorgi Mamardashvili
1 – Alisson
28 – Freddie Woodman
5 – Ibrahima Konaté
4 – Virgil van Dijk
2 – Joe Gomez
15 – Giovanni Leoni
46 – Rhys Williams
6 – Milos Kerkez
26 – Andrew Robertson
30 – Jeremie Frimpong
12 – Conor Bradley
38 – Ryan Gravenberch
43 – Stefan Bajcetic
3 – Wataru Endo
10 – Alexis Mac Allister
17 – Curtis Jones
42 – Trey Nyoni
7 – Florian Wirtz
8 – Dominik Szoboszlai
18 – Cody Gakpo
73 – Rio Ngumoha
11 – Mohamed Salah
14 – Federico Chiesa
9 – Alexander Isak
22 – Hugo Ekitiké