 Sumru Tarhan

Messi futbolu bıraktı mı? Oyuncunun maç öncesi konuşması dikkat çekti

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, son maçına çıkıyor olabilir. Dünya Kupası öncesinde gözler Messi futbolu bıraktı mı sorusuna yönelirken Copa America turnuvasının ardından Arjantin Milli Takımı'nı bırakacağını duyurmuştu. Arjantin'de yürekleri burkan haber sonrası futbol hayatına dair gelişmeler gündeme geldi.

Messi futbolu bıraktı mı? Oyuncunun maç öncesi konuşması dikkat çekti
Lionel Messi, turnuvasından sonra Milli Takım'ı bırakacağını açıklamıştı. Teknik direktörü Scaloni'nin maç öncesi konuşmaları da futbolu bırakacağı iddialarını güçlendirdi.

MESSİ FUTBOLU BIRAKTI MI?

Arjantin'in evinde oynayacağı karşılaşması öncesinde Messi'nin "Bu maç çok özel olacak, dolayısıyla tüm ailem yanımda olacak: eşim, çocuklarım, annem ve babam, kardeşlerim. Bugünü böyle geçireceğiz. Bundan sonrası ne getirir bilmiyorum, Venezuela maçından sonra hazırlık maçları veya başka maçlar olur mu göreceğiz." ifadelerini kullanması Milli Takım'ı bırakıyor iddialarını güçlendirdi. Şu an için resmi bir açıklama bulunmazken Messi'nin son iç saha maçına çıktığı tahmin ediliyor.

Messi futbolu bıraktı mı? Oyuncunun maç öncesi konuşması dikkat çekti

MESSİ FUTBOLU BIRAKIYOR MU?

Lionel Scaloni, açıklamaları yaparken gözyaşlarına hakim olamadı. Teknik direktör, “Belki yarın Arjantin’deki son maçı olmayacak, çünkü ileride onun için bir başka maç düzenlemeye çalışacağız, zira bunu fazlasıyla hak ediyor. Antrenman sahasına çıktığında, onda daha önce hiç kimsede görmediğim bir şey var, bu da onun insan olarak kattığı değer. Onu çalıştırmak hep bir zevkti ve olmaya devam ediyor, çünkü bugün hâlâ burada ve bundan faydalanmalıyız.” ifadelerini kullanmıştı. Açıklamalara göre Messi'nin 'nı bıraktığı düşünülüyor.

Messi futbolu bıraktı mı? Oyuncunun maç öncesi konuşması dikkat çekti

MESSİ MİLLİ TAKIMI BIRAKTI MI?

Dünyaca ünlü başarılı futbolcu , bir dönem Dünya Kupası maçları hakkında "“Daha önce Dünya Kupası hakkında söylediğim gibi, bir kez daha oynayacağımı sanmıyorum. Yaşım gereği en mantıklı olanı, orada olmayacak olmamdır." ifadelerini kullanarak Milli Takım'dan ayrılacağının sinyallerini vermişti. Dün oynanan Arjantin-Venezuela maçının ise son iç saha maçı olduğu tahmin edilirken karşılaşmada 2 gol kaydetti.

