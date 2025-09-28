Milan Napoli maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Milan maçı nereden izlenir belli oldu

İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışı son hızla devam ederken bu akşam Milan ile Napoli karşı karşıya gelecek.

MİLAN NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

İtalya Serie A'da bugün oynanacak olan karşılaşmanın saati 21.45 olarak belirlenirken yayıncısı da duyuruldu. Heyecanla beklenen ve tüm dünyanın takip edeceği müsabaka S Sport Plus, Tivibu Spor 1, S Sport 2 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

MİLAN MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

İtalya Serie A maç programına göre bugün oynanacak olan karşılaşma S Sport Plus, Tivibu Spor 1, S Sport 2 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Dünyanın birçok yerinden takip edilecek olan müsabaka için bekleyiş devam ediyor. Maç, 21.45'te başlayacak.

Ev sahibi olan Milan, Cremonese'ye 2-1'lik skorla mağlup olmuştu. Lecce, Bologna, Udinese karşılaşmalarında ise galip olmuştu. Napoli ise Pisa ile evinde oynadığı maçı 3-2'lik skorla kazanırken mağlubiyet yaşamadı. Napoli ligde 12 puan ile ilk sırada yer alıyor.