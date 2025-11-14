Milli maç hangi kanalda? Türkiye Bulgaristan maçı nereden izlenir belli oldu

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, Bulgaristan ile mücadele edecek.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Heyecanla beklenen müsabaka TV8 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NEREDEN İZLENİR?

İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Nicholas Walsh düdük çalarken yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane yapacak. Karşılaşmada 4. hakem Donald Robertson olacak. Yarın oynanacak olan karşılaşma TV8 kanalında canlı olarak yayınlanacak.