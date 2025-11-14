Milli maç hangi kanalda? Türkiye Bulgaristan maçı nereden izlenir belli oldu

Kategoriler
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, Bulgaristan ile mücadele edecek.
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Heyecanla beklenen müsabaka TV8 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Nicholas Walsh düdük çalarken yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane yapacak. Karşılaşmada 4. hakem Donald Robertson olacak. Yarın oynanacak olan karşılaşma TV8 kanalında canlı olarak yayınlanacak.