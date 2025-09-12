Milli maç hangi kanalda yayınlanacak? 12 Dev Adam yarı final heyecanı

Dünyanın her yerinden takip edilen EuroBasket 2025 heyecanı devam ederken bu akşam 21.00'de Türkiye-Yunanistan maçı oynanacak. Yarı finali geçmemiz durumunda adımızı finale yazdırmayı başaracağız.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Heyecanla beklenen milli maça saatler kala yayın bilgileri de paylaşıldı. 24 sene sonra ilk kez yarı final heyecanı yaşanırken milli maç TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bu akşam binlerce kişi televizyon ekranlarının karşısında basketbol maçını takip edecek.

12 DEV ADAM BASKETBOL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

