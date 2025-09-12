Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
25°
Aktüel
Editor
 12.09.2025

Milli maç hangi kanalda yayınlanacak? 12 Dev Adam yarı final heyecanı

12 Dev Adam bu akşam yarı finalde Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Nefeslerin tutulduğu basketbol maçına kısa süre kala milli maç hangi kanalda araştırıldı. Bu akşam 21.00'de milyonlarca kişi maçı canlı olarak takip edecek.

Milli maç hangi kanalda yayınlanacak? 12 Dev Adam yarı final heyecanı
Dünyanın her yerinden takip edilen EuroBasket 2025 heyecanı devam ederken bu akşam 21.00'de Türkiye-Yunanistan maçı oynanacak. Yarı finali geçmemiz durumunda adımızı yazdırmayı başaracağız.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Heyecanla beklenen milli maça saatler kala yayın bilgileri de paylaşıldı. 24 sene sonra ilk kez yarı final heyecanı yaşanırken milli maç ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bu akşam binlerce kişi televizyon ekranlarının karşısında maçını takip edecek.

Milli maç hangi kanalda yayınlanacak? 12 Dev Adam yarı final heyecanı

12 DEV ADAM BASKETBOL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden milli takımımız bugün Yunanistan ile sahada mücadele edecek. Maçı kazanmamız durumunda finale yükseleceğimiz heyecanlı maç TRT 1 ekranlarında naklen yayınlanacak. Arena Riga'da oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

