Muğla elektrik kesintisi: Dalaman, Seydikemer, Fethiye, Datça'da elektrikler ne zaman gelecek?

Bugün Muğla'nın birkaç ilçesinde meydana gelen elektrik kesintisinin saat kaçta biteceği ADM resmi internet sitesinde yer aldı. Erken saatlerde başlayan Dalaman, Fethiye, Seydikemer, Bodrum kesintilerinde ekiplerin çalışması sürüyor.

DALAMAN, SEYDİKEMER ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 AĞUSTOS

Bugün 09.00'da başlayan kesintinin Karadere Mh. ( Karadere Belediyesi Yaş Sebze Ve Meyve Hali 17. Sk. 13. Sk. 1. Kum Cd. Cumhuriyet Cd. 16. Sk. Batıkent Sitesi İçi Yolu Eren Cd. Çayıralan Cd. Boğaziçi Cd. Guzpınar Cd. 12. Sk. Kuruçeşme Cd. Vatan Cd. 2. Kum Cd. Kanal Cd. Çamlıboğaz Cd. Pınarcık Cd. Özlen Cd. Sahil Cd. karacan sok ) bölgelerinde 17.00'ye kadar süreceği belirtildi.

Bodrum'da Gümüşlük Mh. ( Dolunay Sk. Nutuk Sk. 1095. Sk. Karabağlı Sk. Yeter Sk. Kazım Özalp Sk. 1096. Sk. Mehmet Akif Ersoy Cd. İsmet İnönü Cd. 1097. Sk. 1099. Sk. İstikbal Sk. Görgülü Sk. Adnan Menderes Cd. Öztop Sk. Dolunay Sk. Nutuk Sk. 1095. Sk. Karabağlı Sk. Yeter Sk. Kazım Özalp Sk. 1096. Sk. Mehmet Akif Ersoy Cd. İsmet İnönü Cd. 1097. Sk. 1099. Sk. İstikbal Sk. Görgülü Sk. Adnan Menderes Cd. Öztop Sk. ) ve Peksimet Mh. ( 1095. Sk. 1095. Sk. ) bölgelerinde meydana gelen arızanın çalışmaları da 17.00'ye kadar sürecek.



MUĞLA FETHİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gökçeovacık Mh. ( gökçeovacık Çörtmek Sokak Yeni Pınar Sk. Eski Gökçeovacık Sk. Gedez Sk. Çörtmek Sk. Çalbalı Sk. Gedez Sokak), Göcek Mh. ( Taşbaşı Küme Evleri Zeytinli Ada Küme Evleri ), Kayadibi Mh. ( Kepez Sk. ) bölgelerindeki arıza 10.00'da başlarken bugün 17.00'ye kadar süreceği belirtilmişti.

Datça'da İskele Mh. ( 39. Sk. 38. Sk. 36. Sk. 28. Sk. Kargı Yolu Cd. Taşlık Plajı Sk. Park Cd. Halıcı Otel 44. Sk. 43. Sk. 37. Sk. 35. Sk. 30. Sk. 34. Sk. 31. Sk. ) bölgelerindeki arıza 17.00'de giderilecek.

Muğla Bodrum'da Çiftlik Mh. ( kargıcak cd. Mıstanlar Sk. Kargıcak Sk. Yumurtaş Küme Evleri Çukurgöl Küme Evleri 3848. Sk. yumurtaş küme evleri 3820. Sk. 3819. Sk. 3790. Sk. Ümmüşen Sk. Çarıklar Sk. Kızılgöl Sk. Kızılcagölcük Cd. Hacı Oğulları Cd. Gapçılar Sk. 3823. Sk. 3829. Sk. 3842. Sk. 3787. Sk. kargıcak cd. Mıstanlar Sk. Kargıcak Sk. Yumurtaş Küme Evleri Çukurgöl Küme Evleri 3848. Sk. yumurtaş küme evleri 3820. Sk. 3819. Sk. 3790. Sk. Ümmüşen Sk. Çarıklar Sk. Kızılgöl Sk. Kızılcagölcük Cd. Hacı Oğulları Cd. Gapçılar Sk. 3823. Sk. 3829. Sk. 3842. Sk. 3787. Sk. 3841. Sk. 3788. Sk. 3794. Sk. Deliağa Sk. 3822. Sk. ) alanlarındaki arıza bakım çalışmaları ise 09.00 ile 17.00 aralığında yaşandı.