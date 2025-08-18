Next Sosyal kullanıcı sayısı 2025! Nasıl giriş yapılır?

Sosyal medya platformu Next Sosyal, kısa sürede dikkat çeken başarılara imza attı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Next Sosyal kullanıcı sayısını sosyal medya hesabından duyurdu.

NEXT SOSYAL KULLANICI SAYISI 2025

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Next Sosyal'daki hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Bayraktar, "Türkiye’nin en sosyal mecrası NSosyal 1 milyon kullanıcıyı aştı. Türkiye’nin eN hızlı büyüyen, gerçek topluluğu için hediyelerimiz var!" ifadeleri ile kullanıcı sayısının 1 milyonu aştığını paylaştı.

NEXT SOSYAL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

4 Temmuz tarihinde beta sürümü yayınlanan Next Sosyal kısa sürede dikkat çeken başarı sağladı. Güncel kullanıcı sayısı 1 milyonu geçen uygulamaya her gün binlerce kişi giriş yapıyor. T3 Vakfı öncülüğünde hayata geçirilen platformda T3 Vakfı ve Baykar işbirliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI kullanılıyor.

Uygulamayı Android veya İOS üzerinden indirdikten sonra "Giriş yap" butonuna tıklayınız. Açılan ekranda TEKNOFEST Sosyal sunucusunu seçip "T3 SSO ile Devam Et" seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Kayıt ol butonuna tıkladıktan sonra karşınıza çıkan formu doldurarak "Hesap Oluştur" seçeneğini tıklayınız. Ardından telefonunuza gelen SMS kodu ile doğrulama yapınız.