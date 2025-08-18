Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Next Sosyal kullanıcı sayısı 2025! Nasıl giriş yapılır?

TEKNOFEST kuşağı tarafından geliştirilmiş olan Next Sosyal kısa sürede birçok kullanıcı sayısına ulaştı. Uygulamaya giriş yapmak isteyenler Next Sosyal nasıl giriş yapılır adımlarını araştırmaya başladı. Yeni sosyal medya platformunun güncel kullanıcı sayısı da günden güne artıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Next Sosyal kullanıcı sayısı 2025! Nasıl giriş yapılır?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 13:30

Sosyal medya platformu Next Sosyal, kısa sürede dikkat çeken başarılara imza attı. Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı , Next Sosyal kullanıcı sayısını sosyal medya hesabından duyurdu.

NEXT SOSYAL KULLANICI SAYISI 2025

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Next Sosyal'daki hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Bayraktar, "Türkiye’nin en sosyal mecrası NSosyal 1 milyon kullanıcıyı aştı. Türkiye’nin eN hızlı büyüyen, gerçek topluluğu için hediyelerimiz var!" ifadeleri ile kullanıcı sayısının 1 milyonu aştığını paylaştı.

Next Sosyal kullanıcı sayısı 2025! Nasıl giriş yapılır?

NEXT SOSYAL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

4 Temmuz tarihinde beta sürümü yayınlanan Next Sosyal kısa sürede dikkat çeken başarı sağladı. Güncel kullanıcı sayısı 1 milyonu geçen uygulamaya her gün binlerce kişi giriş yapıyor. T3 Vakfı öncülüğünde hayata geçirilen platformda T3 Vakfı ve Baykar işbirliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI kullanılıyor.

Uygulamayı Android veya İOS üzerinden indirdikten sonra "Giriş yap" butonuna tıklayınız. Açılan ekranda TEKNOFEST Sosyal sunucusunu seçip "T3 SSO ile Devam Et" seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Kayıt ol butonuna tıkladıktan sonra karşınıza çıkan formu doldurarak "Hesap Oluştur" seçeneğini tıklayınız. Ardından telefonunuza gelen SMS kodu ile doğrulama yapınız.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan NeXT Sosyal’e giriş yaptı! İşte Erdoğan’ın ilk paylaşımı
ETİKETLER
#teknofest
#selçuk bayraktar
#sosyal-medya
#Next Sosyal
#T3 Vakfı
#Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı
#Sanal Platform
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.